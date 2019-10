Sev ierastajā lakonismā un domas asumā Radzobe reaģēja uz Andra Kiviča tvītu: "Apriebušās deģenerātu izdarības," vēstījumu nenoslēdzot ne ar vienu pieturzīmi. Radzobe, kuras profesionālais mūžs saistīts ar dažāda līmeņa un kvalitātes teātra uzvedumiem, Kiviča sāgu novērtējusi tieši tik skarbi.

Apriebušās deģenerātu izdarības — Silvija Radzobe (@SilRa_A) October 1, 2019

Taisnība. Bet nav jau runa tikai par tviteri: visi tīkli pilni. Gribi palasīties, teiksim, par jauno NBA sezonu, bet vispirms tev priekšā grūžas tie purni — Silvija Radzobe (@SilRa_A) October 1, 2019

Jāteic, ka Andra Kiviča un Lienes Skulmes pēdējās peripetijas daudzi cilvēki soctīklos uzskata par teātri, kas esot mīlnieku iestudēts, lai nezaudētu publikas interesi par sevi. Pēdējo divu nedēļu notikumi veda uz vairākiem it kā varmācības aktiem, pēc kuriem Skulmes radinieki sāka sievieti glābt un saudzēt no viņas mīļotā, paslēpjot cietušo. Diemžēl radu labā griba palikusi Skulmes nenovērtēta, un viņa atgriezusies Kiviča stingrajā tvērienā. Par to otrdienas rītā soctīklos pavēstīja muzikants, un nojaušams, ka tas nebūs vienīgais mīlētāju paziņojums tuvākajā laikā.

