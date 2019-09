Mirusi Krievijas teātra un kino leģenda - režisors Marks Zaharovs

"Pēc ilgstošas slimošanas šodien miris Marks Zaharovs. Miris pēdējais no mohikāņiem," paziņoja Varšavers.



Viņš miris no atkārtotas pneimonijas. Kolēģi izsaka līdzjūtību, atzīmējot, ka līdz ar Zaharovu aiziet izcilo režisoru laikmets.



Augusta beigās režisoram diagnosticēja pneimoniju. Viņu hospitalizēja, bet septembra sākumā vēstīja, ka režisors un "Ļenkom" mākslinieciskais vadītājs no slimnīcas izrakstīts un deg nepacietībā atgriezties darbā.



Marks Zaharovs dzimis Maskavā, 1933. gada 13. oktobrī. Kopš 1973. gada viņš bija Maskavas Ļeņina komjaunatnes teātra (kopš 1990. gada - "Ļenkom") mākslinieciskais vadītājs. Režisors iestudējis vairāk nekā 40 izrādes, tostarp "Junona un Avos", "Piemiņas lūgšana", "Traka diena jeb Figaro kāzas", "Āksts Balkirevs", "Ķiršu dārzs", "Ļaulības", "Pērs Gints". No viņa filmām jāizceļ - "12 krēsli", "parasts brīnums", "Tas pats Minhauzens" un "Mīlestības formula".



Zaharovs ir saņēmis PSRS Valsts prēmiju (1987) un trīs Krievijas Valsts prēmijas, kā arī apbalvots ar vairākiem PSRS un Krievijas ordeņiem. Viņam ir piešķirts PSRS Tautas skatuves mākslinieka goda nosaukums (1991).



Režisors tiks apbedīts Novodevičas kapos. Bēru datums tiks paziņots vēlāk.

