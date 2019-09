VIDEO: Magone Burka atklāj - viņa ļoti vēlas, lai gaidāmais bērns būtu meita

Magone jau ir trīs dēlu māmiņa. (Foto: Publicitātes)

Šova "Slavenības. Bez filtra", kur var sekot līdzi Magones, kas Anglijā apprecējusies ar lietuvieti Žanu un tagad dēvējama par Magoni Šutovieni, gaitām, jaunākajā sērijā lūkojams, kā viņa dodas pie ginekologa. Pēc tā apmeklējuma Magone atklāj - ir 16. grūtniecības nedēļā un, lai gan vēl esot pāragri noteikt bērna dzimumu, viņa cerot, ka pasaulē nāks meitenīte.

Kā jau vēstīts, prieku par gaidāmo ģimenes pieaugumu aptumšo kārtējās grūtības Magones dzīvē - viņai ir ļoti saspringtas attiecības ar māti.

Izrādās, ka Magones mamma pati meitas ģimeni uzaicinājusi dzīvot viņas mājā, taču tagad par to tiek prasīta īres maksa. „Cik saprotu, mamma gribēja, lai mans vīrs strādā viņas fermā par velti. Lai mēs pieskatām un saremontējam šo māju par saviem līdzekļiem! Vīrs tam kategoriski nepiekrita. Mēs esam krājuši naudu sava īpašuma uzlabošanai un savai ģimenei, un atdot visu mammai arī nevaru. Un tad mamma mums parādīja īres līgumu. Kas tas par absurdu, ka meitai, kas visu mūžu strādājusi pie mammas, jāīrē no mammas māja?!” sašutusi bija Magone, raidījuma "Slavenības. Bez filtra" pirmajā sērijā neslēpjot, ka attiecības ar mammu esot ļoti saspringta: „Praktiski mums sarunu nav, ir tikai draudi – vai nu mēs viņai samaksāsim, vai arī ar policiju mūs iztrieks no mājas."

Anglijā apprecas ar lietuvieti

Magone Burka uz Angliju devās 2013. gadā pēc dalības šova "Saimnieks meklē sievu" otrajā sezonā, kur iepazinās ar saimnieku Venti Vītolu, kas šovā kļuva par Magones otrā bērna tēvu. Anglijā Magone iekārtojās darbā prestižā Londonas viesnīcā, bet Latvijā ieradās, lai pasaulē laistu Venta dēlu.

Ar bērna tēvu Magonei gan nebija labas attiecības – viņu strīdiem, kašķiem un publiskai „netīrās veļas mazgāšanai” varēja sekot līdzi gluži kā ziepju operai. Divus gadus abi viens otru publiski apvainoja visādās nelietībās, tračos iesaistījās pat policija, līdz 2015. gadā nesaskaņas izdevās nokārtot tikai ar tiesas starpniecību – tiesa bērna aizgādības tiesības piešķīra Magonei, un viņa atgriezās darbā Anglijā.

Tur Magone iepazinās ar lietuvieti Žanu Šutovu, un abi apprecējās 2017. gada 20. oktobrī Londonā, Kensingtonas pareizticīgo baznīcā. Pēc kāzām Magone pieņēma vīra uzvārdu, kļūstot par Šutovieni, bet gadu vēlāk pāris kļuva par vecākiem puisēnam Fēniksam, kas pasaulē nāca 2018. gada 9. septembrī.

Saistītās ziņas Magonei Burkai kārtējās dzīves grūtības - māte gaidībās esošo meitu grib padzīt no mājām TV šovu zvaigzne Magone Burka ir ceturtā bērna gaidībās Magone Burka apprecējusies ar lietuvieti un turpmāk godājama kā Šutoviene

Grib veltīt laiku bērniem

Fēnikss ir Magones trešais bērns – ar pirmdzimtā Roberta tēvu Magonei attiecības pajuka pirms dalības šovā "Saimnieks meklē sievu", savukārt otrais dēls Raimonds Saulgaitis tika ieņemts šova otrajā sezonā. Magones vīram no iepriekšējām attiecībām ir pieauguši divi dēli, kuri ar tēvu kopā nedzīvo.

Tagad Magones kuplajam bērnu pulciņam pievienosies vēl viens ķipars – viņa ir ceturtā bērna gaidībās. Šo jauko mirkli plašā ģimene izbauda Latvijā. Kāpēc viņi atgriezušies? „Anglijā mēs bijām migranti, bet Latvijā esam savā dzimtenē. Mēs gribam kopt savas pašu mājas, nevis dzīvot svešumā,” žurnālam "Kas Jauns" savu lēmumu pirms dažām nedēļām paskaidroja Magone un, vaicāta, kāpēc ģimene nav nobāzējusies vīra dzimtenē, atbild tieši: „Kāda atšķirība? Latvija un Lietuva ir vienu vecāku divas māsas. Vīrs brauc tur, kur viņa ģimene brauc.”

Magone neslēpj, ka Anglijā viņi smagi strādāja svešajiem. „Tā bija kā legāla verdzība. Bet mēs vēlamies strādāt savai ģimenei. Radīt, veidot, saglabāt, mīlēt. Audzināt bērnus pareizi, iesakņot viņos ģimenes vērtības, atrast vietu šajā pasaulē, dot viņiem vairāk laika, savvaļas, brīvības un dabas. Anglijā bērnus audzē citi. Jā, jā – audzē, ne audzina! Vecāki praktiski nav kopā ar bērniem, jo nav vaļas – jāpelna, lai varētu visu nomaksāt. Nedomājiet, ka ārzemēs lapu vietā zelts birst. Mēs smagi strādājām, tikāmies vien divreiz nedēļā – vīrs strādāja rīta maiņā, bet es – vakaros, viens otru neredzējām. Bērnus pieskatījām un kopām uz maiņām. Reti bijām kopā, bet tas traucē,” atklāti stāstīja Magone.