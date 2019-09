VIDEO: pie smagi slimās Zavorotņukas uz slimnīcu ar balonu sirds formā ierodas aktrises meita

16. septembra vakarā krievu aktrises un TV raidījumu vadītājas Anastasijas Zavorotņukas meita Anna ieradās slimnīcā, lai apciemotu smagi slimo māti. 22 gadus vecā meitene līdzi bija paņēmusi balonu sirds formā, uz kura bija rakstīts "I love you this much", vēsta telekanāls "Mash".