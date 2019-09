Viņsaulē 75 gadu vecumā devies rokzvaigžņu "The Cars" līderis Riks Okaseks

Riks pasaules slavu guva septiņdesmito gadu otrajā pusē - kad Bostonā kopā ar biedriem nodibināja grupu "The Cars", kas spoži uzmirdzēja "new wave" žanrā. Ar panākumiem varēja lepoties jau viņu debijas albums "The Cars" - tika pārdoti seši miljoni tā kopiju.

Pērn grupa "The Cars", to skaitā, protams, arī Okaseks tika uzņemti Rokenrola slavas zālē. Un tajā pašā gadā Rikam bija viņa mākslas darbu izstāde - izrādās, mūziķis bijis arī itin labs gleznotājs.

Mūziķis miris atrasts svētdien Ņujorkā - savā Manhetenas īpašumā. Ap pulksten 16 viņu bez samaņas atradusi sieva modele Paulīna Poriskova, ar kuru kopā gan Riks kādu laiku jau nav dzīvojis. Kad ieradusies policija, tā uzreiz konstatējusi Rika nāvi, bet tās cēlonis vēl nav paziņots.

Okaseks un Poriskova pēc 28 gadu laulības pašķīrās pirms diviem gadiem, viņiem ir divi dēli. Kopā mūziķis bijis precējies trīs reizes, un katrā laulībā pasaulē nākuši divi puikas.