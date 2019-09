Pēteris Upelnieks ar Ralfu Eilandu bija labos draugos kopš 2007. gada, kad kopā ar Edmundu Rasmani izveidoja bītboksa grupu "PER", un Pēteris bija šīs grupas solists. Toreiz grupas nosaukums tika atšifrēts kā dalībnieku vārdu pirmie burti, bet, kad Pēteris Upelnieks 2011. gadā pameta grupu, "PER" nosaukums tika atšifrēts kā "Please Explain the Rhythm".

Ralfs Eilands (no labās) un Pēteris Upelnieks (vidū) savulaik kopā darbojās grupā PER. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Upelnieks no "PER" aizgāja, kad nolēma, ka viņu interesē cits mūzikas stils. Uzsāka solomākslinieka karjeru, pievērsās hiphopa mūzikas producēšanai, 2013. gadā pārstāvēja Latviju konkursā "Jaunais vilnis", kur palika pēdējā vietā, pēdējos gados sācis sadarbību ar muzikālo apvienību "Kreisais krasts" un pats muzicē ar skatuves vārdu The Inside.

Bijušo grupas kolēģi Eilandu uz boksa dueli Pēteris Upelnieks izaicināja, jo Ralfs bija izteicis savu viedokli par mobilo sakaru tehnoloģijas 5G ieviešanu Latvijā, kas sabiedrību sadalījusi divās karojošās pusēs – vieni ir kategoriski pret šo tehnoloģiju, otri savukārt ironizē par pirmajiem. Pie otriem ir arī Ralfs Eilands. Viņš ne tikai sociālajā saziņas vietnē "Twitter" ierakstīja: „Parunāju ar pāris fiziķiem. Viņi teica, ka cepiens par 5G smadzeņu sacepšanu nāk no tiem cilvēkiem, kuriem nemaz nav tā cepamā materiāla”, bet savā raidījumā "Starp citu" iesmēja par 5G pretiniekiem, uzfilmējot reklāmu, kurā iesaka lietot folijas cepurītes, lai izsargātos no šīs jaunās tehnoloģijas.

Parunāju ar pāris fiziķiem. Viņi teica, ka cepiens par 5G smadzeņu sacepšanu nāk no tiem cilvēkiem, kuriem nemaz nav tā cepjamā materiāla. — Ralfs Eilands (@RalfsEilands) August 15, 2019

Šis Eilanda joks pamatīgi nokaitināja Upelnieku, kas sociālajos tīklos ierakstīja, ka izaicinot Ralfu uz boksa dueli, jo neatbalstot tāda veida ņirgāšanos par citu cilvēku viedokli. Kāds ir šā cimda izmešanas atrisinājums? Vai duelis boksa ringā notiks? Visticamāk, nē, jo Pēteris Upelnieks šo savu ierakstu pēc nedēļas izdzēsa, bet Ralfs Eilands uz žurnāla "Kas Jauns" jautājumu, vai pieņēmis Pētera izaicinājumu, atbildēja īsi: „Nav komentāru!”

Pētera Upelnieka vēstījums sociālajos tīklos, kurā viņš publiski izaicina Eilandu uz dueli. Nu vēstījums jau izdzēsts un maz ticams, ka cīņa varētu notikt.

Šis nav pirmais gadījums, kad kāds vēlējies pierādīt savu taisnību, izkaujoties boksa ringā, bet cīņa tā arī nav notikusi. Piemēram, 2013. gada rudenī reperis Gacho izaicināja uz divkauju ringā aktieri Artusu Kaimiņu, kurš it kā savā raidījumā pazemoja aktrisi Regīnu Devīti. Gacho toreiz iefilmēja videorullīti, kurā aicināja Kaimiņam būt īstam vīram, kurš spēj ko vairāk nekā tikai ņirgāties par sievietēm. Savukārt Kaimiņa atbildes rīcība bija nevis došanās ringā, bet gan video, kurā viņš paziņoja, ka cīņa notiks tikai tad, ja Gacho par to samaksās Kaimiņam honorāru – 67 000 latu.

Lieki teikt, ka šī cīņa nenotika. Tāpat, kā nenotika duelis starp Latvijas Radio klasiskās mūzikas žurnālistu Edgaru Raginski un politologu Jurģi Liepnieku. Abi virtuāli saplēsās 2012. gada pavasarī, kad Liepnieks, kurš aizraujas ar Austrumu cīņām, publiski paziņoja, ka mājās aizmirstās zobu kapas dēļ „brīvajā ringā” pazaudējis divus priekšzobus. Vēlāk izteicis piezīmi, ka ringā esot jāsit starp žokli un ausi, un savus cīņas biedrus nodēvējis par amatieriem. Uz šo izteicienu atsaucās Edgars Raginskis, uzsākot diskusiju par Liepnieka profesionalitāti cīņas jomā. Pēc izaicinošu viedokļu izpausmes Jurģis aicināja Edgaru izskaidroties ringā. Mūzikas žurnālists, kurš esot trenējies kikboksā, bilzdams, ka konkrētajā brīdī nav gatavs, atlika šo cīņu divus mēnešus vēlāk, bet arī tā nenotika it kā gūtās traumas dēļ.

Savainojuma dēļ šopavasar nenotika arī plaši izreklamētā boksa cīņa starp viltus ziņu portālu uzturētāju Niku Endziņu, kas bija gatavs ringā spēkiem mēroties ar mūziķi Andri Kiviču.

