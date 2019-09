Tūkstošus savā skaistumā ieguldījusī saimniekšova efektīgā „līgaviņa” Jeļena mīlu atradusi Turcijā

Šova pirmajā sērijā, kurā saimnieki randiņam izvēlējās dāmas, lielāko ievērību izpelnījās Jeļena, vēstulē Ilmāram – pieprasītākajam šova saimniekam – atklājot, ka „ārējā izskatā – sevis pilnveidošanā un sakopšanā – ieguldījusi 9000 eiro”.

Jeļena nokļuva gan piecniekā, ko Ilmārs aicināja uz randiņu, gan arī meiteņu trijniekā, kuras tiktu ielūgtas uz mājām, tomēr pirmdienas, 9. septembra, sērijā no šīs iespējas kolorītā dalībniece atteicās un no šova izstājās, atstājot nesaprašanā tūkstošiem sieviešu, kuru apziņā 33 gadus vecais Ilmārs no Vidzemes iejājis kā princis baltā zirgā. Kāpēc?! To noskaidrojis žurnāls "Kas Jauns".