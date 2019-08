Pēc incidenta slavenais Krievijas estrādes dziedātājs neapjuka un turpināja dziedāt savas balss ieraksta pavadījumā.

Video skaidri redzams, ka mākslinieks nepaspēj pie mutes pielikt mikrofonu tajā brīdī, kad no skaļruņiem atskan viņa balss. Neskatoties uz to, ka daži skatītāji to pamanīja, mākslinieks neapjuka un turpināja savu uzstāšanos.

Kirkorovs nepaspēja pie mutes pielikt mikrofonu tajā brīdī, kad no skaļruņiem atskanēja viņa balss. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Jauns.lv jau vēstīja, ka Kirkorovs ar "trīsstāvīgajiem" rupji nolamāja "Jaunā viļņa" personālu un izvirzīja ultimātus.

Izmēģinājuma laikā Kirkorovs, kurš uz "Jauno vilni" ieradies ar savu jauno kompozīciju "Стеснение пропало" ("Kautrības nav"), nolamāja palīgus un šova rīkotājus, paziņojot, ka līdz brīdim, kamēr viņš stundu nebūs izmēģinājis uzstāšanos kameru priekšā, nekāda šova nebūšot.



"Kamēr neizmēģināsim tagad ar kamerām, jūsu šovs nesāksies, jums skaidrs? Man nospļauties par jūsu tiešraidi, kamēr es neizmēģināšu ar kamerām," dusmās kliedza Kirkorovs, lietojot ar necenzētus vārdus.

Krievijas šovbiznesa zvaigzne lamājās arī par to, ka darbinieki aizgājuši pusdienās. Kirkorova preses dienests viņa aso uzvedību skaidroja ar perfekcionismu un to, lai labāk sagatavotos priekšnesumam.

Kirkorovs konkursa atklāšanā uzstājās uzreiz pēc Igora Krutoja mūzikas akadēmijas bērnu kora, Soču simfoniskā orķestra un mākslinieka Dimaša Kudaibergena priekšnesuma. Kirkorovs kāpa uz skatuves ar savas jaunās dziesmas pirmatskaņojumu.

Konkurss "Jaunais vilnis" no 24. līdz 29. augustam norisinās Sočos.



Jau vēstīts, ka festivāls "Jaunais vilnis" dzīvi Jūrmalā pārtrauca īsi pēc tam, kad Krievija anektēja Krimas pussalu, un izveidojās visai garš krievu estrādes mākslinieku saraksts, kuri Latvijā vairs nebija vēlami - Josifs Kobzons, Valērija un citi. Kopš 2015.gada "Jaunais vilnis" vasarās veicina Soču kūrorta ekonomiku, taču Jūrmala no tūristu skaita un ieņēmumiem tādēļ nebūt nav cietusi, gluži otrādi. Lai arī krievu tūristu skaits uz mirkli samazinājās, palielinājās atbraucēju skaits no citām valstīm.