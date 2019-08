"Jaunā viļņa" dēļ izcēlies konflikts starp Laimu Vaikuli un Igoru Krutoju

"Jaunais vilnis" Jūrmalā nenotiek jau piecus gadus, tagad tā mājvieta ir Sočos, par ko ļoti sajūsmināts ir Soču mērs. Krievijas ziņu aģentūra "Ria Novosti" gluži vai sērijās atspoguļo informāciju, kas skar "Jauno vilni". Tā, piemēram, 22. augustā publikācijā medijs vēsta, ka Laima Vaikule ļoti vēlētos "Jaunā viļņa" atgriešanos Jūrmalā, kas savukārt sadusmojis Igoru Krutoju, kurš paudis neizpratni, kā gan "Vilni" spējis aizstāt Laimas pašas festivāls. Lai arī Vaikule pauda, ka tie ir divi dažādi pasākumi, Krutoju tas nav pārliecinājis un savā jaunākajā vēstījumā viņš pilnībā izslēdzis iespējamību, ka "Vilnis" jebkad atgriezīsies Jūrmalā. Tas jau piecus gadus un arī turpmāk notikšot Sočos.

Vienā no "Ria Novosti" publikācijām Krutojs piemin arī bijušo Rīgas mēru Nilu Ušakovu, kurš 2015. gadā viesojies Maskavā, un tikusi pārrunāta festivāla atgriešanās Latvijā. Taču datumos, kad šis pasākums varēja notikt, jau "ierūmējusies" Laima Vaikule ar savu "Randez Vous". Krutojs pauda, ka tas esot bijis ļoti neglīti no Laimas puses.

Jau vēstīts, ka festivāls "Jaunais vilnis" dzīvi Jūrmalā pārtrauca īsi pēc tam, kad Krievija anektēja Krimas pussalu, un izveidojās visai garš krievu estrādes mākslinieku saraksts, kuri Latvijā vairs nebija vēlami - Josifs Kobzons, Valērija un citi. Kopš 2015.gada "Jaunais vilnis" vasarās veicina Soču kūrorta ekonomiku, taču Jūrmala no tūristu skaita un ieņēmumiem tādēļ nebūt nav cietusi, gluži otrādi. Lai arī krievu tūristu skaits uz mirkli samazinājās, palielinājās atbraucēju skaits no citām valstīm. Neoficiāla informācija vēsta, ka aiz Laimas Vaikules festivāla "Randez Vous" stāv uzņēmējs Ainārs Šlesers, kurš to spējis sarīkot zibenīgi pēc tam, kad kļuva zināms, ka "Jaunais vilnis" Jūrmalā vairs nenotiks.