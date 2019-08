Noklausies - pirmo singlu no gaidāmā debijas albuma piedāvā grupa "Laika Upe"

“Laika Upe” dalībnieks Atis Čamanis dziesmas ideju raksturo šādi: “Šis stāsts ir par puisi, kurš ilgojas vēlreiz satikt savu pirmo mīlestību. Bet meitene, kura reiz dzīvoja kaimiņos, nav tam gatava. Puisis negrasās padoties un gaidīs, lai pateiktu to, ko reiz nepateica, jo nespēj aizmirst, kas starp abiem ir bijis. Mīmi videoklipā atgādina atmiņas, kas šo puisi pavada un neliek mieru, ietekmējot turpmāko dzīvi.”

Videoklipa režisore ir Laura Upeniece, kura, kā pati saka, ir atklājusi jaunu pasauli, jo līdz šim ir veidojusi režiju teātra izrādēm. Dziesmas melodiju vārdos pārvērta dzejnieks Emīls Buiķis, kurš ir vārdu autors arī citām “Laika Upe” dziesmām.

Grupa “Laika Upe” plašāku atpazīstamību ieguva, piedaloties LTV "Supernova 2019" pusfinālā ar dziesmu “Listen To The Way That I Breathe”. Grupas dalībnieki: Guntis Nurža (vokāls), Jānis Pastars (ģitāra), Reinis Petrovičs (basģitāra), Atis Čamanis (taustiņi), Edgars Ansons-Tomsons (bungas).