Nav šaubu, ka “Rammstein” ir viena no populārākajām apvienībām, kas nāk no Vācijas. Viņu radošo darbību jau kopš tās pirmsākumiem sabiedrība uztver ar dalītām izjūtām. Grupa allaž bijusi pretrunīga. Sākot ar dziesmu tekstiem līdz viņu ugunīgajiem šoviem, vārda vistiešākajā nozīmē. “Rammstein” gandrīz nevienu neatstāj vienaldzīgu – viņus vai nu dievina, vai nīst.

Arī grupas mūziķu dzīvēs ir ne mazums pretrunīgi vērtētu notikumu. Tā, piemēram, ģitāristam Rihardam Kruspem ir kopīgs bērns ar “Rammstein” līdera Tila Lindemana bijušo sievu. Savukārt reiz koncerta laikā Medisonskvērgārdenā Ņujorkā Lindemans izmantoja speciāli šovam radītu lielgabalu, lai pūlī iešļāktu lērumu putu.

Gaidot koncertu Rīgā, piedāvājam faktus, kas būs gana traki un neprātīgi pat tādai skandalozai apvienībai, kāda ir “Rammstein”.

Landerss un Kruspe skūpstās uz skatuves, lai paustu atbalstu geju un lesbiešu komūnai

Pavisam nesen, 2019. gada jūlijā, koncertā Krievijas galvaspilsētā Maskavā grupas ģitāristi Pauls Landerss un Rihards Kruspe ļāvās skūpstam uz skatuves. Tas notika dziesmas “Ausländer” laikā. Ar šo rīcību abi mūziķi klaji protestējuši pret Krievijā esošajiem likumiem, kas ierobežo geju, lesbiešu, biseksuāļu un transpersonu tiesības (LGBTQ - Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer or Questioning). Vienu no šiem likumiem 2013. gadā ieviesis kaimiņvalsts prezidents Vladimirs Putins. Šis likums nosoda jebko, kas pauž “tradicionālo un netradicionālo seksuālo attiecību vienlīdzību”. Šī likuma neievērošana draud ar kriminālatbildību.

Cik zināms, Landersam un Kruspem pēc viņu provokatīvā skūpsta nekādas apsūdzības nav izvirzītas.

Mūziķu asinis videoklipā “Rosenrot” ir īstas

Dziesma “Rosenrot” ir stāsts par meiteni, kura pierunā priesteri nogalināt viņas vecākus. Lai gan šāds sižets pats par sevi jau ir pretrunīgi vērtējams, “Rammstein” mūziķi nebija apmierināti ar dziesmu un vēlējās “kaut ko interesantāku” videoklipam.

Viņi nolēma klipā iekļaut arī pātagošanu. Režisors Zorans Bihačs par videoklipa uzņemšanas gaitu stāsta: “Mēs gribējām nolīgt specefektu puisi, kas radītu pātagu atstātas brūces, bet grupa pasauca mani sāņus un teica: ‘Klau, mēs iedzersim šņabi un paši to izdarīsim.’ Asinis, ko jūs redzat, brūces – tas viss ir īsts. Pat tagad par to domājot, šķiet neticami.”

Viņus tiesā iesūdzēja vācu kanibāls

Viena no grupas zināmākajām dziesmām “Mein Teil” balstās uz patiesu stāstu par Arminu Maivesu, kurš izcieš cietumsodu par kanibālismu. Maivess sarāvis gabalos un apēdis vīrieša Bernda Jurgena Brandesa ķermeni, upurim vēl dzīvam esot.

Ģitārists Rihards Kruspe šajā vājprāta stāstā saskatīja noderīgu materiālu dziesmai. Mazliet izpētot lietu, viņš atklājis, ka Maivesa māte izpostījusi praktiski visas dēla privātās attiecības.

Kruspe izteica pieņēmumu, ka Maivess varbūt vēlējies apēst otru cilvēku, lai viņš vienmēr paliktu ar viņu kopā un māte nespētu atņemt.

Dziesmā “Mein Teil” mūziķi tik biogrāfiski precīzi gribēja atspoguļot kanibāla stāstu, ka pat vēlējās iekļaut Maivesa filmēto materiālu, ja vien policija tiem nebūtu slēgusi publisku pieejamību.

2006. gadā Maivess grupu iesūdzēja tiesā, norādot, ka “Rammstein” izmantojuši viņa personīgo stāstu bez atļaujas. Viņš arī iesniedza apsūdzību, lai kavētu šausmu filmas “Butterfly: A Grimm Love Stroy” iznākšanu, kuras saturs bija līdzīgs.

Lindemans 20 koncertos samānās ar aizdegšanos

Foto: ddp images/abaca press/ Vida Press

“Rammstein” savos koncertos izmanto daudz pirotehnikas, tāpēc nejauša grupas biedru aizdedzināšana patiesībā nav nereāla. Kāda šova laikā Tils Lindemans patiešām apdedzināja sev kāju. Pēc šī negadījuma viņš koncertos sāka nēsāt ugunsizturīgu apģērbu, taču vēl vismaz divdesmit nākamajos koncertos izlikās, ka tie tādi nav un viņš apsvilinājies pa īstam.

Intervijā žurnālam “Playboy” rokeris atzinās: “Reiz fani domāja, ka es patiešām degu: mēs inscenējam negadījumu, ka man aizdegas kāja. Es biju liesmās, mūzika beidzās, bet uguns ne. Es vēlos pa skatuvi, līdz pieskrēja asistenti ar ugunsdzēšamajiem aparātiem. Mēs tā darījām 20 koncertos, bet vajadzēja to pārtraukt, jo fani uzskatīja, ka tas ir par traku un sāka žēloties internetā. Viņi bija patiesi šokēti.”

Lindemans filmējies bērnu filmā

Grūti iedomāties, ka rokeri, kas raksta tik skandalozus dziesmu tekstus, kāds aicinās piedalīties bērnu projektos. Taču Tils Lindemans ir nofilmējies bērnu filmā ar nosaukumu “Amundsen der Pinguin”. Filma ir stāsts par mazu meiteni un viņas tēvoci zinātnieku. Viņi abi cenšas pasargāt pingvīnu no bagātību medniekiem. Lindemans filmā atveido personāžu vārdā Viktorus, kuru sakož pingvīns.

Fane reiz aicināja Lindemanu iesaistīties seksuālās rotaļās ar izkārnījumiem

Žurnāla “Rolling Stone” reportieris reiz pajautājis Tilam Lindemanam, kas ir visneparastākais piedāvājums, ko fans viņam jelkad izteicis. Mūziķis uz to atbildējis tieši un konkrēti, bez aplinkiem. Kāda fane pieklājīgi apvaicājusies, vai varētu viņam “pakakāt uz pieres”.

“Viņa man piedāvāja “pralinē” – vienu no tiem mazajiem šokolādes gabaliņiem, kādus ražo Francijā. Viņa savos vārdos bija ļoti poētiska un romantiska. Viņa nepateica ‘Vai es varu pakakāt uz tavas pieres?’ Viņa piedāvājumu izteica pieklājīgi – ‘Vai varu tev piedāvāt pralinē?’”

Lindemans apgalvo, ka Putins viņu izmantojis kā propagandu

Foto: action press/ Vida Press

2016. gada jūnijā “Rammstein” uzstājās Maskavā. Turnejas laikā Krievijas sponsori pienākuši pie Tila Lindemana un iespieduši rokās "iPhone" tālruni. Uz sākumekrāna bijusi Krievijas prezidenta fotogrāfija, un viņam teikts, ka tālrunis ir “dāvana no Vladimira Putina”. Kad Lindemanam vaicāts, kā patīk Maskava, viņš parādījis divus augšup vērstus īkšķus un atbildējis, ka izcila pilsēta.

Tāda ir Lindemana versija šim stāstam. Bet Krievijas mediji klāsta ko pavisam atšķirīgu.

Lindemanam bijis T krekls, uz kura ar digitālo tehnoloģiju palīdzību izgaismojusies Putina ģīmetne, un mūziķis esot sekojoši izteicies par šīs valsts prezidentu: “[Vācijas kanclere] Angela Merkele nevar ne tuvu lepoties ar tādu popularitāti, kāda ir Putinam. Man viņš patīk. Viņš ir nelokāms līderis, nevis marionete, kā daudzi citi.”

“Visi šie politiskie uzbrukumi jūsu valstij nav godīgi, manuprāt. Krievija aizstāv savas intereses, un būtu jāpieņem sankcijas pret tiem, kas spēlē negodīgu spēli vai provocē starptautisku konfliktu.”

Lindemans apgalvo, ka neko tādu nav teicis, un vispār viņš esot kritis par Putina propagandas upuri. Viņš esot konsultējies ar juristu un gatavs uzsākt tiesas prāvu!

Lindemana mamma aizgājusi no koncerta vidus

Foto: Vyacheslav Prokofyev/TASS/All Ov/ Vida Press

Lai kāds veidojas priekšstats par Tilu Lindemanu kā cilvēku, viņam ir dziļa cieņa pret saviem vecākiem. Intervijās rokeris ne reizi vien izteicies, ka vecāki viņu ļoti atbalstot. Tomēr par spīti šim apgalvojumam, mamma reiz pametusi koncertu tā vidū.

Lindemans žurnālam “Rolling Stone” to komentējis sekojoši: “Mēs uzstājāmies restorānos un krodziņos Vācijas dienvidos. Mana ģimene apmeklēja koncertu, kas notika netālu no mana dzimtā ciemata. Mums ir tāda dziesma “Das Alte Leid”, kurā es uz skatuves dziedu “es vēlos drāz***s” - “Ich will ficken”. Tolaik vēl uzskatīja par diezgan piedauzīgu kaut ko tādu dziedāt 800 cilvēku priekšā. Es redzēju savu mammu. Viņa apgriezās un pameta koncerta vietu. Mana māsa sāka smieties. Atšķirīgas emocijas, atšķirīga reakcija. Dziesma ir ļoti lēna un ļoti smaga. Tā ir kā dzejolis. Es dziedu patiešām drūmi un tad pēkšņi “Es gribu drāz***s”. Mammai tas sagādāja grūtus brīžus. Tolaik viņa strādāja radio stacijā un bija uzaicinājusi visus savus kolēģus atbraukt uz Hamburgu uz koncertu: ‘Mans dēls spēlēs. Aiziesim paklausīties’. Pēc šīs dziesmas viņa aizgāja no koncerta.”

Lindemanu un Lorencu pēc koncerta arestēja

Foto: AEDT/WENN.com/Vida Press

Dziesmas “Buck Dich” laikā koncertā Vorčesterā (ASV) Tils Lindemands uz skatuves simulēja dzimumaktu ar taustiņinstrumentālistu Kristianu Lorencu. Viņš piegāja kolēģim no mugurpuses ar seksa rotaļlietu. Lai gan šīs epizodes laikā abi vīrieši uz skatuves bija pilnībā apģērbti, pēc koncerta viņus arestēja par “nepiedienīgu uzvedību.” Koncerts notika 1999. gada 5. jūnijā. No īslaicīgā aresta abus atbrīvoja nākamajā dienā.

Kruspem ir bērns no Lindemana bijušās sievas

Foto: ddp images/Ralf Müller / Vida Press

Daudzi cilvēki kļūdaini tic, ka 26 gadus vecā Kira Lī Lindemana ir Tila Lindemana meita. Patiesībā viņa ir Tila kolēģa ģitārista Riharda Kruspes meita. Lai gan viņas tēvs ir Kruspe, meitenei dots Lindemana šķirtās sievas uzvārds, ko viņa paturēja pēc laulības iziršanas. Kiras vecāki nekad tā arī neapprecējās, bet tēvs atrada citu sievieti. Mulsinoši? Tādi ir “Rammstein”.

Lindemans gandrīz startēja olimpiskajās spēlēs

Foto: R Chiang / Splash News/ Vida Press

“Rammstein” līderis Tils Lindemans visu mūžu nav bijis tikai mūziķis. Savulaik viņš veidoja peldētāja karjeru un gandrīz tika uz olimpiskajām spēlēm Vācijas Demokrātiskas Republikas (VDR) komandas sastāvā. Tas bija 1980. gadā, kad spēles norisinājās Maskavā. Viņu no komandas izslēdza pēc tam, kad bez atļaujas sacensību laikā bija devies pastaigā pa Florenci, kā arī tāpēc, ka Lindemana rezultāti tomēr nebija gana augsti, lai startētu olimpiādē.

Lindemans pats apgalvo, ka viņam tāpat nav patikušas sportista gaitas. Žurnālam “Playboy” viņš atklāj: “Tas bija briesmīgi. Kad es vēl biju peldēšanas komandā, es nopeldēju 30 kilometru dienā. Es cēlos piecos no rīta un gulēt devos pagalam salauzts.”

Grupai “Rammstein” patīk “Coldplay” (un “Coldplay” mūziķiem patīk “Rammstein”)

Foto: Anthony Behar/Sipa USA/ Vida Press

Ja būtu jāmin, kāda mūzika patīk “Rammstein” dalībniekiem, daudzi visticamāk nosauktu Merilinu Mensonu, “Slipknot” un līdzīgus izpildītājus. Lai gan šie izpildītāji nav izsvītroti no “Rammstein” iemīļoto mākslinieku “pleilistes”, patiesībā viņiem patīk ļoti dažādu žanru mūzika. Daži no “Rammstein” mūziķiem labprāt klausās “Coldplay”.

Un zināms, ka grupas “Coldplay” līderim Krisam Mārtinam patiešām patīk “Rammstein” daiļrade. Viņi pat radījuši vācu rokeru skaņdarba “Amerika” kaverversiju.

Viņi apsūdzēti kā nacistu rokgrupa

Foto: Mirrorpix / Vida Press

Tā kā “Rammstein” ir vācu grupa un spēlē agresīvā manierē, daudzi cilvēki kļūdaini uzskata, ka viņi ir nacisma piekritēji.

Grupa to kategoriski noliedz. Šīs runas no jauna uzjundīja pēc tam, kad “Rammstein” vienā no klipiem izmantoja fragmentus no filmas, ko veidojusi šīs ideoloģijas piekritēja Leni Rīfenštāla.

Savukārt Lindemans sapratis, ka ar šo rīcību spēris soli nepareizā virzienā, ka viņam jāpievērš vairāk uzmanības uz to, ar ko un kā viņš asociē savu darbu.

Viņi uz skatuves izmantoja fallam līdzīgu lielgabalu

Foto: Emelie Andersson/WENN.com/Vida Press

Koncertā Medisonskvērgārdenā, Ņujorkā, Tils Lindemans vizinājās uz falla formai līdzīga lielgabala, kad izpildīja skaņdarbu “Pussy”. Lielgabals dziesmas laikā izšāva baltas putas tieši publikā.