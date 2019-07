Kembridžas hercogiene, sestdien apmeklējot Vimbldonas fināla spēli, devās satikt arī jaunās tenisistes. Dienu pirms pirms gaidāmā junioru čempionāta meiteņu dubultspēļu fināla Midltone tikās ar Kamillu Bartoni no Latvijas un viņas pārinieci Oksanu Seļehmetovu no Krievijas, kā arī Francijas pāri Poļinu Kudermetovu un Džūliju Morlē.

Prinča Viljama sieva sasveicinājās ar junioru čempionāta dalībniecēm un novēlēja veiksmi gaidāmajos mačos.

Bartone un Seļehmetova sestdien iekļuva Vimbldonas junioru dubultspēļu turnīra finālā, pieveicot pretinieces no Francijas.

7 Foto Latvijas jaunā tenisiste Kamilla Bartone Vimbldonā tiekas ar Kembridžas hercogieni +3

Savukārt svētdien Bartone piedzīvoja zaudējumu Vimbldonas junioru čempionāta meiteņu dubultspēļu finālā. Izšķirošajā mačā par titulu Bartone ar Oksanu Seļehmetovu no Krievijas ar rezultātu 5-7, 7-5, 2-6 spraigā cīņā piekāpās Savannai Broudesai no Ebigeilai Forbsai no ASV.

Jau ziņojām, ka pirmajā kārtā Bartone un viņas pāriniece pārsteidzoši izslēdza sacensību favorītes - francūzieti Diānu Parī un ķīnieti Cinvenu Dženu, kuras turnīrā bija izliktas ar pirmo numuru, bet pēc tam guva vēl trīs uzvaras un sasniedza finālu.

Savukārt Vimbldonas junioru čempionāta vienspēlēs Bartone, kurai bija piešķirts 11.numurs, pirmajā kārtā ar 1-6, 4-6 piekāpās Darjai Snigurai no Ukrainas.

Zīmīgi, ka 2014.gadā Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko triumfēja Vimbldonas čempionāta junioru vienspēļu turnīrā.