Man lika būt "ļaunai kucei" un ņirgāties par citiem - Evelīna Pārkere atmasko TV šova producentus

"Ar asarām acīs noskatījos to video... Man bija TĀDS KAUNS," par TV šova "Gribi būt slavens?" otro epizodi saka Evelīna Pārkere - jūtūbere, kura it kā bija viena no šī šova vadītājām. Jaunā lēdija savā mājas kanālā "YouTube" piektdien publiskojusi video, kurā vēsta par vilšanos tajā, kā tikusi izmantota TV šovā, kas no tā sanācis, un ar ko tas beidzies.