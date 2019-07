FOTO: Gundars Āboliņš vasarā atpūšas, vadot brīvdabas koncertus

„Ir labi kādreiz darīt to, ko līdz šim neesi darījis, un pabūt vietās, kurās nekad neesi bijis. Atsaucos sava kolēģa, mūziķa Laima Rācenāja ieteikumam, kurš šeit Saulrieta koncertos uzstājies jau vairākas reizes. Viņš teica – atnāc, nenožēlosi, būs forši! Un tā nu es te esmu pirmo reizi," portālam Jauns.lv pastāstīja Āboliņš.

"Man patīk! Piemēram, grupa „Rahu the Fool”, kas šovakar uzstājās, man bija negaidīts atklājums. Izcils sniegums! Ja redzi, ka cilvēki dzied no sirds, tas līdz sirdīm arī aiziet. Tur nav ne smakas no komercijas, vienkārši laba mūzika. Un cilvēkiem tas patika. Kaut arī šoreiz laika vēso apstākļu dēļ publikas bija krietni mazāk. Cilvēki mājup devās gandarīti, un es arī esmu gandarīts."

"Bija vērts no savām mājām Carnikavas pusē stundu braukt cauri visai Rīgai, sēdēt sastrēgumos, lai nokļūtu šeit, Mārupē. Pirmo reizi biju šajā vietā, un mani šī pasākuma brīvā, nepiespiestā gaisotne un mūziķi aizrāva. Nepavisam nejutos kā darbā, varētu teikt, ka apvienoju darbu ar atpūtu, kaut arī biju koncerta vadītājs,” pēc pasākuma portālam jauns.lv atzina Gundars Āboliņš.

Saulrieta koncerti Mārupē notiek jau otro sezonu, un šis bija jau sestais koncerts no 13 koncertu cikla. Koncertos uzstājas gan labi pazīstami skatuves mākslinieki, gan arī mazāk pazīstams, taču ļoti aizraujošas un baudāmas muzikālās apvienības. Tā, piemēram, 10. jūlijā uzstājās dziedātāja un sieviešu tiesību aizstāve Maia un grupa "Rahu the Fool", kas sevi dēvē par muzikālu bandu, kura iedvesmu gūst no vectēvu stāstiem par mīlestību, karu, jūrām, citām, sen aizmirstām lietām – veco laiku dzīvi otrpus okeānam, kā arī par dzīvi tepat, mūsu pašu pļavu un lauku plašumos.