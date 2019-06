Princis Harijs un hercogiene Megana nolēmuši dēlu ņemt līdzi bīstamā ceļojumā

Jaunā ģimene nolēmusi doties uz pašu karstāko un bīstamāko kontinentu uz mūsu planētas – Āfriku. Ceļojums nav ieplānots tuvākajā laikā, bet gan rudenī. Taču Ārčijs, kurš pasaulē nāca šā gada maijā, tobrīd būs tikai pusgadu vecs.

Harija, Meganas un mazā Ārčija ceļojuma maršruts nebūs no vienkāršajiem. Sākumā ģimene dosies uz Dienvidāfriku, bet pēc tam uz Malāviju un Angolu. Harijs ieplānojis pats apmeklēt arī vēl Botsvānu. Princim, kurš jau ir pieredzējis ceļotājs, šādi galamērķi nesagādās problēmas. Taču par pusgadu veco Ārčiju gan būtu jāraizējas.

Mazulim nāksies izturēt vairākus garus pārlidojumus. Turklāt viņš nonāks reģionā, kurā ir daudz dažādu infekciju un kukaiņu, no kuriem bērnu nespēs pasargāt pat miesassargu svīta. Nemaz nerunājot par karsto klimatu, kas Ārčijam būs kas jauns un nepierasts.

Princis Harijs, visticamāk, Āfriku neuzskata par bīstamu kontinentu. Pirmo reizi viņš to apmeklēja kopā ar tēvu princi Čārlzu jau 1997. gadā, kad bija 13 gadus vecs. Kopš šī ceļojuma princis Āfrikā atgriezies neskaitāmas reizes un, kā pats to nereti uzsver, viņš šo zemi jau pieradis dēvēt par “savām otrajām mājām”.

Harija ietekmē Āfriku iemīlējusi arī viņa laulātā draudzene. Tieši uz šo kontinentu princis aizveda Meganu, kad abi tikko bija sākuši satikties. Tas notika 2016. gada vasarā.

“Man izdevās pierunāt viņu pievienoties man braucienā uz Botsvānu. Mēs nakšņojām zem zvaigžņotas debess, dzērām no plaukstas upes ūdeni… Un mēs bijām tikai divatā. Mūsu piecu dienu ceļojums bija pasakains!” – atceras princis Harijs. Tā nebija nejaušība, ka izvēloties dizainu saderināšanās gredzenam, kā galveno un vislielāko no trīs akmeņiem viņš izraudzījās briljantu no Botsvānas – no vietas, kur uzplauka viņu romāns.

