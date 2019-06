Strazdiņa un Grāvers apprecējās pirms 15 gadiem, viņu laulībā dzimuši divi dēli – Adrians un Alberts. Par to, ka attiecībām ar vīru pienācis gals, Aija publiski pateica šā gada sākumā intervijā žurnālam "OK!". „Tas nav sasteigts lēmums, neesam sakašķējušies, nav arī ārēju iemeslu. Viss ir loģiski... Ja cilvēki prasa: „Kas notika?”, saku: „Nekas!” Vienkārši lēnām izsecināju... Varim Vētram ir dzejolis par mīlestību – ka tu to katru dienu sev pielaiko. Tas ir arī mans stāsts – skaties, vai deri un vai pašai der, un izdari secinājumus. Kurš pirmais, kurš otrais, kurš otram cik bieži ko pasaka vai nepasaka – to nevēlos šķetināt. Visus svarīgos lēmumus pieņemu ļoti lēni – arī tos, kas saistīti ar attiecībām. Nekad nemestu ārā pa logu koferus, neskrietu projām un tad atkal atpakaļ,” par to, ka laulībai pienācis gals, stāstīja Aija.

Kopš tā laika pagājis vairāk nekā pusgads, un nu Aija Strazdiņa ļāvusies citām attiecībām. Ar savu jauno mīlestību viņa pirmo reizi sabiedrībā izgāja 15. jūnija vakarā "Arēnā Rīga", kur notika Pasaules boksa supersērijas boksa cīņa starp Mairi Briedi un poli Kšištofu Glovacki. Aija ar savu pavadoni sēdēja zālē pie ringa, ik palaikam apskāvās, kā arī labprāt nopozēja žurnālam "Kas Jauns".

Mīļotā roka uz celīša, pati atbalstījusies draugam uz pleca – Aija Strazdiņa ar jauno mīlestību vēro boksu. (Foto: Mārtiņš Ziders)

Tiesa gan, par savām jaunajām attiecībām un to, kas ir viņas mīļotais, režisore nevēlējās izteikties. „Kamēr neesam ar Aigaru nokārtojuši formalitātes par šķiršanos, esam nolēmuši neko nekomentēt. Nav tam īstais laiks,” paskaidroja Aija Strazdiņa.

