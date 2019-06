Video redzams sirreāls brīdis, kad ūdens caur jumtu strauji gāžas iekštelpās un piepilda "Plaza Patria" tirdzniecības centru.

Rodot iedvesmu no 1997. gada populārās filmas "Titāniks", muzikanti, kuri bija noīrēti, lai tirdzniecības centrā spēlētu mūziku, izpildīja filmas tituldziesmu "My Heart Will Go On". Šādi viņi iepriecināja un izklaidēja lielveikala apmeklētājus.

Muzikantu asprātību novērtēja daudzi apmeklētāji. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Tā nav pirmā reize, kad applūst "Plaza Patria" tirdzniecības centrs. Arī pagājušā gada lietus sezonā tā telpas piepildīja ūdens. Vētras bojājumu sakarā tika ietekmēti vismaz 20 no tirdzniecības centra veikaliem.