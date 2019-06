FOTO: ar mūzikas šedevriem krāšņi nosvin koncertzāles “Cēsis” piekto jubileju

Svētku koncerta pirmajā daļā skanēja krievu klasiskās mūzikas šedevrs, viens no visu laiku populārākajiem klavierkoncertiem – Pētera Čaikovska "Pirmais koncerts klavierēm un orķestrim". Kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri (LNSO) muzicēja Reinis Zariņš, kurš Čaikovska Pirmo spēlēja pirmo reizi.

Koncerta otrajā daļā varēja klausīties Riharda Vāgnera operas “Valkīra” pirmo cēlienu, ko bieži vien atskaņo kā autonomu skaņdarbu – tik pilnīgs tas ir savā uzbūvē, dramatiskajā intensitātē un muzikālās valodas pievilcīgumā. Zīglindi dziedāja Latvijas klausītājiem labi pazīstamā zviedru soliste Līne Karlsone, Zīgmunds bija lieliskais zviedru tenors Mihaels Veiniuss, savukārt Hundinga lomā - izcilais somu bass Timo Rīhonens. Visi trīs solisti ir pieprasīti un nepārspējami vāgneristi uz pasaules lielākajām skatuvēm, un Cēsīs to vēlreiz apliecināja ar spožo sniegumu.

Kā portālu Jauns.lv informēja koncertzāles mārketinga un komunikācijas vadītāja Egija Saļņikova, jubilejas koncerts bijis īpašs arī ar to, ka tajā tika izmantota koncertzālē “Cēsis” teicami ierīkotā, bet reti izmantotā orķestra bedre. Savukārt Viestura Kairiša režijā un scenogrāfiskajā risinājumā koncertzāles skatuve ieguva vēl neredzētus vaibstus un unikālu vertikālo perspektīvu. Pie diriģenta pults svētku vakarā bija LNSO mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents Andris Poga.

Koncertzāles “Cēsis” jubilejā bija vēl kāda mākslinieciska atkalsatikšanās - pirms svētku koncerta tika atklāta izcilā domātāja un mākslinieka Ilmāra Blumberga (1943-2016) darbu izstāde “Turpinājums”. Tieši talantīgais, scenogrāfs, grafiķis, grāmatu un plakātu dizainers ir veidojis koncertzāles “Cēsis” grafisko zīmi. Mākslinieka darbi no Ulda Pīlēna privātkolekcijas bija skatāmi arī koncertzāli atklājot, 2014. gada maijā.

Galerijā līdz pat jūnija beigām būs iespēja apskatīt episko Ilmāra Blumberga gleznu cikls "Visu laiku snieg" no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kolekcijas, kas pirmo reizi būs apskatāms ārpus Rīgas. Tā ir personiskā pieredzē balstīta monumentāla sāga, kurā autora dramatisko likteņgaitu atmiņu plūsma liek izdzīvot Latvijas vēsturi no staļiniskā režīma deportācijām līdz neatkarības atgūšanai. Mākslinieks pie šī cikla strādāja divdesmit gadus. Ciklu vēl vērienīgi papildinās lielformāta gleznas, kas īpaši atlasītas no “Blumberga fonda” kolekcijas.