Sieviešu sacensību uzvarētāja Flo Īrlija paziņoja, ka beidz piedalīšanos šajā festivālā, jo sacīkstēs sastiepa potīti.



Oficiāli siera ripināšanas konkurss tika atcelts 2010. gadā, jo dalībnieki un skatītāji iedzīvojās neskaitāmās traumās.

Neskatoties uz to tradīcija tiek turpināta, un Glosteras siera ripināšanas festivāls joprojām notiek.

Sacensību dalībnieki riskē ar savu veselību, lai notvertu ripojošo siera rituli. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Mūsdienās sacensību dalībnieki pat neskrien pakaļ īstam siera ritulim. Viņi cīnās, lai noķertu vieglu sieru, kurš radīts no putuplasta. Uzvarētājs pēc smagā piedzīvojuma balvā saņem īstu sieru.



Lai gan šis ir izteikts britu konkurss, tas piesaista arī starptautisku auditoriju. Cilvēki ierodas pat no Kanādas un dalībnieks no Toronto uzvarēja vienās no sacīkstēm.



Viens ir skaidrs, šī tradīcija nekad nemirs.