Noklausies - ar jaunu dziesmu klajā nāk “alternatīvo vienradžu popa” pārstāvji "The Citizens LV"

“Dziesma ir par divu cilvēku attālinātu komunikāciju, kur viena no pusēm nespēj saņemt to atdevi, kuru sagaida no otras puses, līdz ar to viss aiziet neceļos. Īsāk sakot, nopietni par nenopietno mūsu pašu dzīvēs un attiecībām tinderī, ” tā dziesmu raksturo grupas ģitārists Krišjānis Ozols.

“The Citizens LV” ir popmūzikas grupa, jeb, kā viņi paši sevi raksturo, - “alternatīvo vienradžu popa” pārstāvji. Ar entuziasmu, nepieradinātību un aizrautību mūzikā darbojas pieci mūziķi — solists Jānis Pētersons, basģitārists Mārtiņš Jaunzems, taustiņinstrumentālists Reinis Višķeris, ģitārists Krišjānis Ozols un bundzinieks Toms Kagainis. Kopā saliekot visas mūziķu rakstura šķautnes, ir radies jauns singls “Skatos uz tevi”, portālu Jauns.lv informēja grupas pārstāvji.





Dziesmas video tapa šī gada pavasarī Rīgā. Galvenās lomas atveidotājs ir grupas solists Jānis Pētersons, kā arī video redzami pārējās grupas dalībnieki un to draugi.

Grupa "The Citizens LV" 2010. gadā izveidoja pieci draugi, tolaik skolasbiedri. Pašlaik grupa ir piedzīvojusi sastāva pārmaiņas un atradusi jaunu skanējumu. Kā stāsta grupas solists Jānis Pētersons, grupa pastāv jau teju dekādi: "Īsumā - mēs esam divdesmitgadnieki, kas vēl nav trīsdesmitgadnieki un kuriem liesmiņas acīs mirgo ar pilnu jaudu. Tāpēc kā Fēnikss atdzimām no pelniem, veicām žanra reformu grupā un jau aptuveni gadu esam kopā jaunā sastāvā. Līdz ar šīm pārmaiņām mēs vēlamies atstāt savu devumu Latvijas popmūzikā, ienesot tajā vairāk viegluma, pašironijas un asprātības.”