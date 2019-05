Kāda sieviete par to pārliecinājās un piedzīvoja pamatīgu izbīli, kas uz visiem laikiem ir iemūžināts video.



"Twitter" lietotāja Sofija publicējusi video, kurā viņas draudzene skrien aizbiedēt kazas, kuras iemaldījušās pagalmā. Sievietei līdzi bija suns, tādējādi kazu vajāšana šķita drošāka, bet viss izvērtās ačgārni.

Sieviete ar suni metas no pagalma padzīt kazas. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Kādā brīdī kaza nolēma pagriezties un dzīties pakaļ savam vajātājam, kā rezultātā sieviete panikā skrēja atpakaļ uz savu māju, turklāt to visu pa logu nofilmēja viņas draudzene.



Video otrajā daļā notikums redzams no vajātās sievietes skatpunkta, jo arī viņa ar telefonu to visu filmēja.



"Manā dārzā ir vairākas kazas," saka sieviete. Aizelsusies viņa turpina skaidrot: "Es nezinu, no kurienes viņas uzradās!"

Pēc mirkļa bēgt jau vajadzēja viņai pašai. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Kazu padzīšana no pagalma aizsākās kā jautra rotaļa, bet noslēdzās ar panisku sprintu un savas ādas glābšanu.



Visticamāk, ka kaza vēlējās tikai jautri pavadīt laiku, nevis nodarīt kādam pāri.