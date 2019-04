Vai slepens romāns smalkajās aprindās? Miljonārs Pauniņš kopā ar prezidentu padomnieci Rāviņu

Kā ievērojis "Kas Jauns", neilgi pirms pirmizrādes sākuma pie Operas ielas malā piestāja mersedess, no kura izkāpa būvuzņēmējs Ainārs Pauniņš. Uz Operas parādes durvīm viņš devās viens. Auto prom nebrauca, un pēc brīža no mašīnas aizmugurējās sēdvietas izkāpa Jelgavas mēra Andra Rāviņa meita Karīna Rāviņa. Ārā kāpa arī automašīnā līdz tam pie stūres sēdošais vīrietis, kurš, atstājis mašīnu ielas malā, pavadīja dāmu uz Operu, sākumā pieklājīgi iedams Rāviņai blakus, bet, tuvojoties ieejai, ļaudams sievietei pieturēties zem sava elkoņa, kā to mēdz darīt attiecībās esoši pāri. Tā kā auto novietošana pretim Operai nav atļauta, pēc brīža vīrietis atgriezās, piesēdās pie stūres un aizbrauca.

Izrāde pirms pirmizrādes?

Vai tiešām šo savādo ierašanos uz baleta pirmizrādi kopā atbraukušie ļaudis bija izplānojuši kā savu „uzvedumu”, lai apkārtesošie neievērotu iespējamo Aināra Pauniņa ierašanos Opernamā kopā ar Karīnu Rāviņu, kas vēl nesenā pagātnē bija Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa sabiedrisko projektu vadības padomniece, bet kādreiz padomnieces pienākumus pildīja arī viņa priekšteču Vairas Vīķes-Freibergas un Andra Bērziņa laikā? Tagad Karīna Rāviņa strādā par Administratīvā departamenta direktora vietnieci vienā no Latvijas lielākajām farmācijas kompānijām.

Savukārt Aināra Pauniņa vārds pirms dažiem gadiem medijos bieži tika piesaukts gan saistībā ar "Maxima" traģēdiju, gan uguns postījumiem Rīgas pilī, jo būvdarbus abos iepriekšminētajos projektos veica būvkompānija "Re&Re", kuras valdes priekšsēdētājs tolaik bija Ainārs Pauniņš.

Par vīriešiem runāt atturas

„Baleta jauniestudējumi bija pasakaini! Esmu sajūsmā un visiem iesaku!” sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" pēc pirmizrāžu noskatīšanās gandarījumu neslēpa Rāviņa. Daudz noslēpumaināka viņa bija, izdzirdot jautājumus par mersedesu, kurā ieradās kopā ar pazīstamo miljonāru Aināru Pauniņu un vīrieti, kurš, atstādams auto stūri, izkāpa no priekšējā sēdekļa, lai ar Karīnu kopā aizietu līdz Operai.

Vaicāta, kas bija vīrietis, kuram turēdamās zem elkoņa ieradās uz baleta viencēlienu pirmizrādēm, Rāviņa pēc mulsas klusuma pauzes sacīja, ka uz šo jautājumu neatbildēs. „Par šiem jautājumiem no komentāriem atturēšos. Par privāto dzīvi atbildes nesniegšu,” teica Karīna Rāviņa.

Iepriekšējā mīļotā bija skaistumkaraliene

Miljonārs Ainārs Pauniņš iepriekš bijis kopā ar modeli un skaistumkonkursa "Mis Latvija 2006" uzvarētāju Inu Avlaseviču. Aināra un Inas kopdzīve izira, un sievietei izveidojās attiecības ar Latvijas hokeja leģendu Sandi Ozoliņu.

Savas attiecības Ina un Sandis gan ilgu laiku mērķtiecīgi centās neafišēt, un pērnā gada izskaņā Latvijas lepnuma svinīgā apbalvošanas ceremonija bija pirmais publiskais pasākums, uz kuru pāris ieradās kopā.