Nākamnedēļ iznāks Avicii pēcnāves singls, pie kura dīdžejs strādājis neilgi pirms pašnāvības

Avicii, īstajā vārdā Tims Berglings, dzīvi pašnāvībā 28 gadu vecumā beidza pērnā gada 20.aprīlī, Omānas pilsētā Maskatā.

Zināms, ka neilgi pirms nāves dīdžejs strādājis pie jauna albuma, kurš tika pabeigts pēc mūziķa nāves, ar ģimenes un domubiedru palīdzību.

Albums "TIM" ar 16 dziesmām tiks izdots šī gada 6.jūnijā, savukārt pirmais singls "SOS" gaidāms jau jaunnedēļ.

Piemiņas pasākums par godu Timam Berglingam. (Foto: IBL/REX/ Vida Press)

Visi albuma ieņēmumi tiks novirzīti pēc mākslinieka nāves izveidotajam Tima Berglinga fondam, kas nodarbojas ar atbalstu cilvēkiem, kurus skārušas garīgās veselības problēmas, tai skaitā domas par pašnāvību.

"Pirms Tims izdarīja pašnāvību 2018.gada 20.aprīlī, viņš bija gandrīz pabeidzis jauno albumu," stāsta dīdžeja Avicii ģimene. "Viņš aiz sevis atstāja gandrīz gatavu dziesmu kolekciju, notis, e-pasta sarakstes un īsziņas par radāmo mūziku. Dziesmu autori, ar kuriem Tims sadarbojās, ir turpinājuši darbu, lai pabeigtu albumu pēc iespējas tuvāku tam, kādu to iztēlojās Tims."

Ģimene paziņojumā atklāj, ka ļoti vēlas, lai Tima mūzika nokļūtu pie viņa atbalstītājiem. Kopā ar aizkustinošu video, dīdžeja ģimene un tuvākie cilvēki iepazīstina mākslinieka daiļrades cienītājus ar gaidāmo albumu un Tima sapņiem.

Jauns.lv jau ziņoja, ka Avicii atstājis pirmsnāves zīmīti savai ģimenei un tad izdarījis pašnāvību, sagriežot sevi ar saplīsušas glāzes stikliem. Avicii oficiālais nāves iemesls ir noasiņošana, vēsta mediji. Tādējādi Omānā, kur slavenais dīdžejs pašnāvību izdarījis, pārtraukts ierosinātais kriminālprocess. Šādu lietas virzību atbalstījusi arī dīdžeja ģimene.

Kā vēsta slavenību tabloīds "TMZ", Avicii sevi graizījis ne tikai ar glāzes lauskām, bet arī ar alkoholiskā dzēriena saplēstu pudeli. Jau vēstījām, ka dīdžejs vairākus gadus cieta no alkohola atkarības un dažādām citām veselības problēmām, tostarp vairākām pārciestām operācijām. Mākslinieka ģimene pagājušajā nedēļā izplatīja paziņojumu, ka Tims Berglings (Avicii īstais vārds) vairs nav vēlējies dzīvot šajā pasaulē un gribējis mieru. Viņu nomākusi popularitāte un nespēja to savienot ar savu dvēseles pasauli.

Avicii pasaulē ir pazīstams ar tādiem hitiem kā "Wake Me Up" ("Youtube" 1,8 miljardi skatījumu), "Hey Brother" un "Lonely Together" kopā ar Ritu Oru, "Levels", "Addicted to You" un daudziem citiem.