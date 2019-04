Leģendārā grupa ABBA rudenī laidīs klajā jaunu dziesmu

Ulveuss norādījis, ka dziesmas video veidošana ar datorizētiem avatariem aizņem ļoti ilgu laiku un dziesmas izlaišana jau aizkavējusies pārāk ilgi.

ABBA iepriekš paziņoja, ka grupas sākotnējais sastāvs - Bjorns Ulveuss, Benijs Andersens, Agnēta Faltskoga un Anni-Frīda Lingstada - apvienojusies un plāno virtuālu uzstāšanos, kurā viņus atveidos datorizēti avatari.

Grupa atklājusi, ka vienu no divām jaunajām dziesmām sauks "I Still Have Faith In You".

ABBA ieguva pasaules slavu pēc uzvaras Eirovīzijas dziesmu konkursā 1974.gadā ar dziesmu "Waterloo". Vēlākajos gados grupa piedzīvoja lielus panākumus ar tādiem hitiem kā "Knowing Me, Knowing You", "Money, Money, Money" un "Dancing Queen".

1982.gadā grupa pārstāja koncertēt un ierakstīt jaunu mūziku.