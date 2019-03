Hercogiene Ketrīna izlikās par prinča Viljama draudzeni jau tad, kad abi vēl nebija kļuvuši par pāri

Autore Keitija Nikola biogrāfiskajā grāmatā „Keita: Nākamā karaliene” („Kate: The Future Queen”) raksta, ka tas esot noticis laikā, kad Ketrīna mācījusies Sentendrūsas universitātes pirmajā kursā. Viņa apmeklējusi ballīti, kuru rīkojis kāds puisis - Olijs „Matainais” Beikers. Tur Keita ievērojusi, kāda jauna sieviete neatlaidīgi, pat uzbāzīgi, cenšas iemantot prinča Viljama uzmanību.

„Mēs ar Keitu ēdām braunijus,” grāmatas autorei pastāstījusi Midltones klasesbiedrene Lora Varšauere. „Keita nekad nav mīlējusi daudz iedzert – viņai alkohols nebija nepieciešams, lai gūtu pašpārliecinātību. Vilu šajā ballītē neatlaidīgi centās lenkt šī meitene. Situācija kļuva diezgan neomulīga, jo viņam nekādi neizdevās no viņas atbrīvoties. Viņš bija ļoti pieklājīgs, bet šī meitene neuztvēra nevienu mājienu.”

Keita izmantoja vienu no senākajiem trikiem: izlikās par prinča draudzeni.

„Te pēkšņi Keita piegāja Viljamam no mugurpuses un apskāva. Viņš pateica ‘Atvaino, bet man ir meitene’, un abi ar Keitu ķiķinādami devās prom,” atceras Varšauere. „No viņa lūpām varēja nolasīt atvieglotu ‘Liels paldies’. Keita patiesībā bija vienīgā meitene šajā telpā, kam bija pa spēkam to paveikt.”

Puiši pirms Viljama

Tā vien šķiet, ka Keita un Viljams vienmēr bijuši pāris. Tomēr noskaidrots - pirms Ketrīna sastapa savu apburošo princi, viņa savu sirdi atvērusi vēl trim puišiem.

Visi trīs Kembridžas hercogienes Ketrīnas bijušie ir izskatīgi vīrieši, ar kuriem viņa attiecības beigusi draudzīgi. Divi no viņiem pat bijuši ielūgti uz Ketrīnas un prinča Viljama kāzām 2011. gadā. Kas gan ir Ketrīnas noslēpumainie un draudzīgie bijušie?

Vilems Markss

Keita Midltone ar savu "pirmo mīlestību” Vilemu Marksu iepazinās 2000. gadā, kad mācījās Marlboro koledžā. Abi palika labi draugi arī pēc tam, kad nolēma šķirties. Vilems Markss pat bija lūgto viesu skaitā Ketrīnas un prinča Viljama kāzās 2011. gada 29. aprīlī.

Vilems ir telekanāla "CNBS" reportieris, viņš tagad ir precējies ar Peru TV personību Džoannu Bottu.

Rūperts Finčs

Neilgi pirms iepazīšanās ar princi Viljamu Keitu Midltoni vienoja īslaicīgas attiecības ar advokātu Rūpertu Finču. Abu romāns uzplauka 2001. gadā, kad Keita studēja Sentendrūsas universitātē.

Rūpertu un viņa sievu (tolaik vēl draudzeni) lēdiju Natašu Rufusu Aizeku ne tikai uzaicināja uz prinča Viljama un hercogienes Ketrīnas kāzām 2011. gadā, runā, ka arī karalisko pāri Rūperts aicinājis uz savām un Natašas kāzām 2013. gadā.

Henrijs Ropners

Baumo, ka Midltoni un Henriju Ropneru īslaicīgas attiecības vienojušās 2007. gadā, kad Keita un Viljams uz neilgu laiku bija pašķīrušies.

Henrijs tagad ir precējies ar kādu Natašu Sinklēru.

Princis Viljams

Keita un Viljams iepazinās 2001. gadā, kad abi mācījās Sentendrūsas universitātē Skotijā. Taču romantiskas attiecības abiem uzplauka vien 2003. gadā. 2007. gadā abi īslaicīgi bija pašķīrušies, taču drīz vien saprata, ka tā bijusi kļūda un attiecības atjaunoja. 2010. gadā pāris saderinājās, bet 2011. gada 29. aprīlī krāšņā ceremonijā Vestminsteras abatijā, kuru translēja tiešajā ēterā visā pasaulē, pāris teica viens otram jāvārdu.

2013. gadā pasaulē nāca prinča Viljama un Kembridžas hercogienes Ketrīnas pirmdzimtais – princis Džordžs, bet divus gadus vēlāk piedzima princese Šarlote. Pērn aprīlī pasaulē nāca pāra trešā atvase – princis Luiss.

Vienkāršā Keita

Līdz liktenīgajam 2011. gadam pašreizējā Kembridžas hercogiene bija vienkārša meitene, kuru pazina kā Keitu Midltoni. Tolaik viņu neinteresēja ne stila etiķetes, ne stingrie ģērbšanās likumi, kas jāievēro viņas statusa sievietei.

Taču fotoarhīvos joprojām var atrast šķietami neticamus foto, kuros Ketrīna Midltone izskatās kā pavisam cits cilvēks. Viņai ne tuvu nebija raksturīgs klasiski elegantais stils, un arī pasteļtoņi bija reti redzami viņas garderobē. Arī svārki un kostīmi ne tuvu nebija Keitas mīļākais apģērba gabals. Džinsi, vienkāršas rakstainas blūzes un krekliņi uz lencītēm – šādiem apģērba gabaliem savulaik deva priekšroku pašreizējā stila ikona.

Tomēr tagad, protams, viņas sils ir mainījies un nav šaubu, ka tas kļuvis patiešām elegants. Hercogiene ir tiešām ir kļuvusi par īstu karalisko stila ikonu.

Par to Keita par to var būt pateicīga gan savai gaumei, gan arī lielā mērā Natašai Ārčerei – vienai no savām stilistēm un stila konsultantēm, kuras ikdienā rūpējas par Kembridžas hercogienes izskatu.