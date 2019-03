Grupas dibinātājs, vokālists un ģitārists Gregs Gonzaless. (Foto: publicitātes (Ebru Yildiz))

Vasarā Rīgā muzicēs intīmie romantiķi “Cigarettes After Sex”

11. jūnijā Rīgā uz koncertzāles "Palladium" skatuves uzstāsies amerikāņu ambient pop grupa “Cigarettes After Sex”. Pēc fenomenālajiem panākumiem, ko grupai atnesusi dziesma “Nothing's Gonna Hurt You Baby” un kas piesaistījusi miljoniem klausītāju Eiropā, Āzijā un ASV, grupa nepārtraukti koncertē visā pasaulē. Šobrīd kritiķi “Cigarettes After Sex” dēvē par vienu no interesantākajām šī žanra grupām.