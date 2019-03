Par izstāšanos no partijas Andris pavēstījis realitātes šovā "Kivičs. Pavisam privāti".

"Es domāju, ar savām aktivitātēm šim politiskajam spēkam iepriekšējās Saeimas vēlēšanās esmu daudz palīdzējis," norāda Kivičs, sakot, ka pēc rezultātu pavēstīšanas viņam zudusi komunikācija ar vienu no partijas līderiem Artusu Kaimiņu. "Kādas piecas reizes es aicināju viņu divatā aprunāties. Zinu - ja cilvēkam neatrodas priekš kāda laiks, tad vai nu tev šis cilvēks nav svarīgs, vai tu viņu vispār necieni," tā Andris.

Kivičs gan licis noprast, ka cerību iekļūt 13. Saeimā vēl saglabā - viņš joprojām taču var tikt pie "mīkstā mandāta". "Man var kādā dienā piezvanīt un pateikt, ka man jāiet Saeimā. Pie zināmas apstākļu sakritības," šovā norādīja Kivičs.

Visticamāk, šo informāciju viņš gan ieguvis no šīs nedēļas žurnāla "Kas Jauns", kurā izpētīts, vai Kivičs var tomēr, neskatoties uz viņam negaidīti bēdīgajiem vēlēšanu rezultātiem, tikt pie vietas paralamentā.

13. Saeimas vēlēšanās mūziķis Andris Kivičs, beidzamajos gados ticis pie nopietna un nobrieduša vīra goda, pateicoties "RīgaTV 24" raidījuma "Rampas ugunis" vadīšanai, kandidēja no politiskās partijas "KPV LV" saraksta. Partija viņu pat izvirzīja pārstāvēt "KPV LV" viedokli debatēs par kultūrpolitiku Latvijā, kur gan Andra sniegums nebija no tiem pārliecinošākajiem.

Vēlēšanās sanāca vien čiks – no devītās vietas sarakstā izdevās pakāpties uz astoto, taču 4307 "KPV LV" vēlētāji Kivičam bija ievilkuši mīnusiņu. Bija gan arī 5889 plusi, un, kopumā sarēķinot, par Andri tika atdotas 37 477 balsis. Pēcāk izrādījās, ka no visiem 13. Saeimas deputāta kandidātiem Kivičam bija teju visvairāk svītrojumu – šajā neglaimojošajā nominācijā viņu pārspēja vienīgi tēvzemietis Dzintars Rasnačs un Juta Strīķe no Jaunās konservatīvās partijas.

Kā atgādina "Kas Jauns", pie Saeimas deputāta krēsla gan vienmēr tiek arī kāds, kas vēlēšanās paliek „aiz strīpas”. Kāds no ievēlētajiem deputātiem, piemēram, kļūst par ministru, tāpēc viņa vietu parlamentā ieņem nākamais biedrs. Tā kā no partijas "KPV LV" Rīgas saraksta Saeimā iekļuva pieci deputāti (Artuss Kaimiņš, Aldis Gobzems, Didzis Šmits, Ivars Puga un Iveta Benhena-Bēkena), Kivičs tagad „aiz strīpas” ir trešais – viņam priekšā vēl tikai Beata Jonite un Sigita Cīrule-Pāne.

Kiviča cerības uz deputāta krēslu krietni palielinājās brīdī, kad premjera amatam tika nominēts "KPV LV" pārstāvis Aldis Gobzems. Tauta jau sarēķināja – ja Gobzems tiek par premjeru, Kamiņam iedod kultūras, bet Gatim Šmitam ekonomikas ministra krēslu, Kivičs ir Saeimā! Taču nekā – valdību Gobzemam izveidot neizdevās.

25. maijā notiks Eiropas Parlamenta vēlēšanas, un rēķināšana sākusies atkal – ja nu no tiem "KPV LV" deputātiem, kas vēlēšanu rezultātos bija priekšā Kivičam, kāds tiek uz Briseli, tad Andrim atkal pamirdz iespēja tikt par Saeimas deputātu. Taču tā atkal ir krietni niecīga. Pirmkārt, no Latvijas uz Eiropas Parlamentu tiek vien astoņi politiķi. Otrkārt, pagaidām vēlēšanu sarakstu iesnieguši tikai "Attīstībai/Par!" un "Progresīvie", bet "KPV LV" esot vēl neziņā par saviem kandidātiem. Protams, ka Kiviča vārdu šajā sarakstā meklēt būs velti, taču kāds no Saeimas deputātiem gan parādīties, protams, var. Un ievēlēšanas gadījumā krēsls parlamentā būs brīvs.