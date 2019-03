Ēģiptes pilsētas Tantas kafejnīcas īpašnieks izdomājis veidu, kā savam uzņēmumam pievērst uzmanību. Viņš katru dienu rīko konkursu. Katram dalībniekam tiek piedāvāts izdzert 12 litrus cukurniedru sulas.

Tas, kurš pievarēs šo zirga devu, laimē 100 Ēģiptes mārciņas, kas ir apmēram 5,09 eiro. Zaudētājs šo naudu maksā kafejnīcai. Visa šī ņirgāšanās par kuņģi un urīnpūsli izmaksā nedaudz vairāk par 5 dolāriem.

Kafejnīca Tantā eksistē jau kopš 1959. gada, bet tik populāra tā nekad nav bijusi. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Kafejnīcas īpašnieks ir ekonomikas zinātņu maģistrs, un viņš savu veiksmes stāstu plāno attīstīt.

Kafejnīcas īpašnieks Muhameds Mustafa Davuds stāsta: "Tā ir neticama veiksme. Es to rīkoju katru dienu, bet nākošnedēļ mēģināšu kaut ko savādāku. Šobrīd laimests ir skaidra nauda, bet no nākamās ceturtdienas uzvarētājs un divi viņa draugi iegūs kuponu. Ar to viņi pus gadu pie manis par velti varēs dzert sulu."

Kafejnīcas īpašnieks Muhameds Mustafa Davuds stāsta, ka tā ir neticama veiksme. (Foto: Ekrānuzņēmums)

"Kafejnīca Tantā eksistē jau kopš 1959. gada, bet tik populāra tā nekad nav bijusi. Ja vēlaties piedalīties šajā konkursā, tad labāk sagatavojiet 5 eiro, jo tikt galā ar 12 litriem cukurniedru sulas var tikai paši skopākie dalībnieki, bet tādu nav daudz," atklāj īpašnieks.

Katram dalībniekam tiek piedāvāts izdzert 12 litrus cukurniedru sulas. (Foto: Ekrānuzņēmums)