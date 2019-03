Publicitātes

Latvijā izrādīs vienu no skatītākajām Lietuvas filmām – drāmu „Pelni sniegā"

21.martā pirmizrādi Latvijā svinēs Lietuvas un ASV kopražojuma filma „Pelni sniegā”. „Europa Cinemas” kinoteātros „Splendid Palace”, „K.Suns” un „Kino Bize” dažos seansos to izrādīs jau no 22.marta, savukārt daudzzāļu kinoteātru repertuārā tā iekļausies no 29.marta.