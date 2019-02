Šovasar Rīgā koncertēs populārais dziesminieks Father John Misty

Koncerts notiks “Positivus Festivāla koncerti” cikla ietvaros, pateicoties kam pagājušā gadā Rīgā notika "Arcade Fire", Džeka Vaita un Maka Demarko koncerti.

Father John Misty ir dziedātāja, ģitārista, dziesmu autora un mūzikas producenta Džoša Tilmana skatuves vārds. Savas karjeras laikā Father John Misty ir izdevis jau četrus kritiķu augsti novērtētus albumus - "Fear Fun" (2012), "I Love You, Honeybear" (2015), "Pure Comedy" (2017), par kuru mūziķis 2018. gadā saņēma "Grammy" apbalvojumu, un "God's Favorite Customer" (2018), kas atzinīgi novērtēts starp labākajiem 2018. gada albumiem.

Paralēli savu albumu ierakstu izveidei Father John Misty ir ierakstījis mūziku kopā ar tādiem pasaulē zināmiem māksliniekiem kā Bejonsa, Lady Gaga un Kid Cudi.

Father John Misty trešais un mūzikas kritiķu visiecienītākais albums "Pure Comedy" katapultēja mākslinieku Ziemeļamerikas un pasaules popularitātes zenītā. Pasaules nozīmīgākie mūzikas izdevumi ierindoja albumu savā labākās mūzikas top 50 - "50 Best of 2017”. Papildus koncertiem un festivāliem Father John Misty ir muzicējis tādos populāros ASV izklaides šovos kā "Saturday Night Live", "Austin City Limits", "The Late Show with Stephen Colbert", "Tonight Show" un "Late Night with Seth Meyers".