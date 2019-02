Slavenie "The Beatles" ar savām dziesmām topa virsotni aizņēmuši tālajā 1964.gadā un 55 gadus neviens mākslinieks nav spējis atkārtot šo sniegumu. Turklāt toreiz topā bijušas veselas piecas grupas dziesmas, pirmo vietu ieņemot "Can't Buy Me Love", tai sekojot "Twist and Shout" un topu noslēdzot "She Loves You".

Leģendārā grupa "The Beatles". (Foto: REUTERS/SCANPIX)

Tagad topa virsotnē gozējas mūsdienu popzvaigznes Arianas Grandes trīs singli - pirmajā vietā ir dziesma "7 Rings", otrajā "Break Up With Your Girlfriend, I’m Bored", savukārt trešajā vietā ierindots singls "Thank U, Next".

Tiek prognozēts, ka Grandes piektais studijas albums "Thank U, Next", būs līdz šim dziedātājas karjerā veiksmīgākais. Vairākas dziesmas albumā veltītas viņas bijušajam draugam Makam Milleram, kurš pērn septembrī nomira no narkotiku pārdozēšanas.