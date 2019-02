27 gadus vecais Krons skatītāju balsojumā uzvarēja Igaunijas nacionālā Eirovīzijas dziesmu konkursa superfinālā, kas sestdienas vakarā notika Tallinā.

Otrajā vietā ierindojās Uku Suviste ar dziesmu "Pretty Little Liar", bet trešajā vietā - Stefans ar dziesmu "Without You".

Pēc Igaunijas nacionālā konkursa noteikumiem, skatītāju un starptautiskās žūrijas balsojumā tiek izraudzīti trīs superfināla dalībnieki, savukārt uzvarētājs tiek noteikts tikai skatītāju balsojumā.

Starptautiskā Eirovīzijas dziesmu konkursa pusfināli Telavivā notiks 14. un 16.maijā, bet fināls būs 18.maijā.