Par vērtīgākās dziesmas titulu cīnīsies „Prāta Vētra”, Dons, „Musiqq”, Intars Busulis, Aija Andrejeva, Mesa, The Sound Poets, Double Faced Eels, Bermudu divstūris, Ivo Fomins, Jauno Jāņu orķestris, Jānis Stībelis, Markus Riva, Tautumeitas un citi iemīļoti mākslinieki.

Foto: Juris Rozenbergs

Finālšova radošais producents Jānis Kļaviņš atzīst, ka “Muzikālā Banka” būs nepieredzēti krāšņa, temperamentīga un viesmīlīga, kas piestāv Daugavpilij un Latgales reģionam kopumā. “Mēs turpināsim labi iesakņotās tradīcijas, lai mūziķi to sauktu par gada gaidītāko ballīti, bet skatītāji azartiski justu līdzi visiem māksliniekiem,” stāsta Kļaviņš.

Foto: Juris Rozenbergs

Savukārt latviešu populārās mūzikas radiostacijas Latvijas Radio 2 direktors Armīns Ronis pauž gandarījumu par to, ka sabiedriskais medijs jau 18 gadus var piedāvāt populārās mūzikas “fotogrāfiju” gada griezumā: “Muzikālās Bankas popularitāte no dziesmu iesniedzēju un aptaujas dalībnieku puses ir nemainīgi augsta. Līdz finālam nokļūst labākie no labākajiem vai, pareizāk sakot, klausītāju iemīļotākie no iemīļotākajiem. Latvijas Radio 2 auditorija – vairāk nekā pusmiljons klausītāju nedēļā – ir, iespējams, viens no objektīvākajiem sietiem vērtīgāko dziesmu noteikšanā. Tāpēc finālšovs nekad nav licis vilties,” uzsver Ronis.

“Muzikālā Banka” ir Latvijas Radio 2 radio šovs, kurā jau 18 gadus ar klausītāju balsojumu tiek noteiktas vērtīgākās un mīlētākās pašmāju dziesmas. Ar klausītāju balsojumu tīmekļa vietnē www.muzikalabanka.lv tiek noskaidrotas nedēļas, mēneša un gada vērtīgākās popa un roka dziesmas. Lielais fināla balsojums, kurā piedalījās katra mēneša aptaujas populārākās dziesmas, sākās 2019. gada 3. janvārī un ilga līdz 31. janvārim.

Aptauja “Muzikālā Banka” ik gadu noslēdzas ar vērienīgu apbalvošanas ceremoniju, kurā piedalās to dziesmu autori un izpildītāji, kuru darbi no radio klausītāju puses tiek novērtēti visaugstāk. Pateicoties Daugavpils pilsētas finansiālam atbalstam, “Muzikālās Bankas 2018” noslēguma ceremonija šoreiz notiek Daugavpils Olimpiskajā centrā 2019. gada 9. februārī.