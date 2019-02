Denjels Sinasons, Maiks Pofiss un Frenkijs Grande ne reizi vien kopā izgājuši sabiedrībā - pat Helovīna ballītēs līksmojuši kopā ar modeli Heidiju Klumu un viņas draugu mūziķi Tomu Kaulicu.

Mūziķis Toms Kaulics, viņa mīļotā modele Heidija kluma, Frenkijs Grande un viņa mīļotais pāris - Denjels Sinasons un Maiks Pofiss. (Foto: Andrew H. Walker/REX/ Vida Press)

Bet nu Frenkijs pavēstījis - attiecības ar šo precētu geju pāri beidzis. 36 gadus vecais aktieris izdevumam "Us Weekly" atzinis: "Esmu viens. Jau apmēram mēnesi esmu brīvs puisis."

"Esmu ļoti pateicīgs par šīm savām iepriekšējām attiecībām. Es tajās ļoti augu, bet kļuva skaidrs, ka tas vairs nestrādā," tā Frenkijs. Bijuši lieliski brīži, attiecībās ar pāri valdījis dubultprieks un dubultbauda, bet vienlaikus bijusi arī "dubultdrāma".

Par attiecībām ar geju pāri Grande publiski pavēstīja jau novembrī: "Es ar viņiem tiekos jau teju trīs mēnešus, kas geju pasaulē ir kādi pieci gadi."

Par to, ka ir homoseksuāls, Frenkijs māsai Arianai, kas nu jau ir pasaules līmeņa zvaigzne, pastāstījis, kad viņai bijuši vien 11 gadi. Un homoseksuālistu kopienu Grande atbalstījusi vienmēr, pat dziesma "no tears left to cry" no viņas pagājušā gada albuma esot kļuvusi par geju himnu.

"Es toreiz teicu: "Man tev kas jāpasaka." Viņa vaicāja: "Ko tad?" Atbildēju: "Es esmu gejs". Un viņa: "Ā, forši, tātad tev ir puisis?" Lieliski, kad es viņu satikšu?"" nu jau teju 15 gadus veco sarunu atminas Frenkijs.