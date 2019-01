Video redzama māte, kura kliedz uz savu meitu, bet jaunā meitene steidzīgā solī no viņas bēg. Pēc dažām sekundēm neapmierinātā sieviete no kājas novelk čību un met ar to meitai, kura jau paspējusi aizskriet ievērojamā attālumā. Brīnumainā kārtā sievietes mestā čība trāpīja meitenei tieši pa galvu.

Sieviete ar čību pamanījās trāpīt meitai, kura bija aizskrējusi ievērojamā attālumā. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Šokētā meita pēc tiešā trāpījuma nokrita, bet māte, apmierināta ar metiena rezultātu, sāka gardi smieties.



Tvitera lietotāji ir sajūsmā par šo klipu. Komentētāji atzīmēja sievietes izcilās spējas priekšmetu mešanā. Daži lietotāji šo metienu nosaukuši olimpisko spēļu cienīgu. Citi pajokojuši, ka čība esot kontrolējama ar tālvadības pulti. Lai nu kā, bet video līdz šim brīdim retvītots jau vairāk nekā 28 tūkstošus reižu un saņēmis nepilnus 64 tūkstošus laiku.