Aptauja: 67% Latvijas ģimeņu skolēnu brīvlaikā nekur neceļos
Rezervācijas 2025. gada rudens brīvdienām ir samazinājušās par 50% salīdzinājumā ar 2024. gadu, taču Eiropas siltie galamērķi, īpaši Spānija, joprojām ir populāra izvēle skolēnu brīvlaikā, liecina EconomyBookings dati. Automašīnu īres tendences rāda, ka rudens sezona saglabā lielāku aktivitāti nekā ziema, un ceļotāji arvien vairāk izvēlas apmeklēt arī atrakciju parkus Dānijā, Polijā un Francijā.
Rezervācijas 2025. gada rudens brīvdienām ir samazinājušās par ievērojamu 50% apjomu salīdzinājumā ar to pašu brīvdienu periodu 2024. gadā, rāda EconomyBookings dati. Plašākā 2024. gada sezonālā tendencē pavasara un vasaras mēneši bijis populārākais ceļojumu laiks — automašīnu īres rezervāciju skaits tajos bija par 20% lielāks nekā rudenī. Savukārt rudens sezona joprojām bijis aktīvāks ceļošanas periods nekā ziema, saglabājot 20% pārsvaru rezervāciju skaitā pār aukstajiem mēnešiem.
“Aptaujas rezultāti atklāj, ka skolēnu rudens brīvlaikā aizvien populāri ir Eiropas siltie galamērķi, tādēļ nav pārsteigums, ka visvairāk respondentu plāno doties tieši uz Spāniju. Mūsu statistika rāda, ka Spānija rudenī ir īpaši pieprasīts galamērķis. Tāpat, ņemot vērā, ka tās ir skolēnu brīvdienas, cilvēki izvēlas apmeklēt arī atrakciju parkus, piemēram, Dānijā, Polijā un Francijā,” skaidro “Booking Group Corporation" izpilddirektors Alens Baibekovs.
Ieteikumi, kas jāņem vērā, īrējot automašīnu Spānijā:
- Automašīnu noma ir iespējama gan lidostās, gan arī dzelzceļa stacijās un citās pilsētas vietās.
- Salīdzinoši lieli automašīnu klases varianti (ekonomiskās, kompaktās, SUV u. c.).
- Zemās emisijas zonās tādās pilsētās kā Madride un Barselona transportam bez atbilstošas vides uzlīmes var tikt liegta iebraukšana.
- Pilsētu autostāvvietās jāievēro krāsainās zonas (piemēram, zilā, zaļā), un nereti nepieciešams nopirkt biļeti vai izmantot mobilo lietotni.
- Braukšanas ātruma ierobežojumi 30 km/h un 20 km/h jāievēro šaurās vietās, rezidentu zonās un koplietošanas zonās.