Latvijas tūrisms atgriežas pirmspandēmijas augstumos

Pēc Jāgeres teiktā, Latviju kā galamērķi arvien vairāk izvēloties tūristi no Dānijas, Nīderlandes, Lielbritānijas, kā arī tūristi no Lietuvas. Jāgere skaidroja, ka tas varētu būt skaidrojams ar to, ka Latvijas piedāvājums tūristiem ir unikāls, kā arī ar to, ka ārvalstu tūristiem klimatisko apstākļu dēļ vasarās mazāk saistoši šķiet ierastākie galamērķi - Spānija, Itālija, Francija.