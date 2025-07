Robotāji palīdzībā: Andrijs Matiukha Favbet Foundation pulcē starptautisku atbalstu Ukrainai

Viena no ietekmīgākajām Favbet Foundation sadarbībām radās negaidītā vietā — Horvātijā. Tā kā Favbet bizness darbojas vairākās Eiropas valstīs (tai skaitā Horvātijā), Matiukha izmantoja vietējās tīklus, lai pulcētu atbalstu Ukrainai. Sadarbībā ar Horvātijas brīvprātīgo organizāciju Dobro Dobrim Favbet Foundation organizēja milzīgu humanitāro piegāžu līniju no Zagrebas uz Ukrainu. 2023. gada beigās šī partnerība piegādāja ievērojamu 150 tonnu palīdzības kravu konvoju no Horvātijas uz Ukrainu. Kravas automašīnās bija pārtika, apģērbs pieaugušajiem un bērniem, higiēnas preces un citas būtiskas lietas — pat 13 000 kg dezinfekcijas līdzekļu ķirurģisko instrumentu sterilizēšanai Ukrainas slimnīcās. Šī palīdzība bija dzīvības līnija tūkstošiem kara dēļ izklīdušu ukraiņu un pārslogotām medicīnas iestādēm mājās.