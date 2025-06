"Piedod, bet tavi sapņi nevienu neinteresē..." Personāla atlases eksperte atklāj biežākās kļūdas CV un darba intervijās

Viena no galvenajām kļūdām ir CV universālums. Treisija norāda: “Daudzi kandidāti iesniedz vienu un to pašu CV dažādiem amatiem, cerot, ka tas derēs visur. Tas ir liels malds.” Ir uzņēmumi, kas izmanto automatizētās sistēmas, kas meklē konkrētus atslēgvārdus no amata apraksta. Tāpat tos meklē personāla vadītājs. Ja tie nav atrodami - cilvēks uz interviju netiek aicināts.