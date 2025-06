Latvijā labi zināmi advokāti palīdzēs izveidot kolektīvās prasības prettiesiski iekasētā OIK atgūšanai

Pieteikšanās forma “Tiesiskums.lv” mājaslapā ir veidotā pēc kolektīvo prasību principiem, ko plaši izmanto starptautiskā tiesību praksē gadījumos, ja kaitējums ir skāris lielu sabiedrības daļu. Katra cilvēka vai uzņēmuma zaudējumi ir atšķirīgi un atkarīgi no konkrētiem elektrības rēķiniem. Pēc reģistrācijas biedrības izveidotajā vietnē Tiesiskums.lv un elektroniski parakstot līgumu, biedrība tālāk jau pati varēs pieprasīt detalizētu informāciju no elektroenerģijas tirgotājiem, lai noskaidrotu, cik liela summa pienākas katram no līguma parakstītājiem. Paredzēts, ka līgumu parakstīšana norisināsies līdz š. g. 1. oktobrim.