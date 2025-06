FOTO: visi niknākie "Porsche" vienuviet! Jauns.lv dodas trasē, lai izbaudītu gada vērtīgākā luksusa zīmola automobiļus

Pirmais programmas punkts ir tāda kā iesildīšanās - varam pavingrināties slaloma izbraukšanā. Man te īpaši nav ar ko palepoties, jo uz labu rezultātu cerēt neļauj pāris nogāztie konusi. Taču nākamā pasākuma daļa jau ir interesantāka: brauciens pa trasi ar virkni leģendārā 911. modeļa automašīnu. Te mums ir gan kupejas, gan kabrioleti; ja kādu interesē jauda, tad varianti ir divi - 394 un 541 zirgspēks. Instruktori tur diezgan pieklājīgu tempu un jau pēc pāris apļiem mugura man ir slapja. Atslābināties nevar atļauties ne mirkli, jo jātur līdzi vadošajai instruktora mašīnai. Var jau, protams, nomest tempu, taču tad to pašu darīs arī instruktors, lai pielāgotos lēnākā braucēja spējām, bet par to tevi savukārt nolādēs kolēģi, kuri brauc aiz tevis un grib spiest gāzi grīdā. Vārdu sakot, turi stingri stūri un koncentrējies! Īpaši jau tad, kad no pilnpiedziņas auto esi pārsēdies mašīnā ar klasisko aizmugures piedziņu, ko jau vienā no pirmajiem līkumiem sanes un tu noslauki pāris trases malu iezīmējošos konusus. "Easy, easy," to redzot, radio nosaka Džina. Kāds tur "easy", te galvenais ir noturēties trasē! Auto patiesās iespējas saprotu tikai vakarpusē, kad katram ir iespēja izbraukt vienu apli ar instruktoru pie stūres - te ir gan kontrolēta sānslīde, gan svilstoša riepu gumija.