"Rīgas ūdens" kļūs par pirmo pašvaldības uzņēmumu, kas emitēs obligācijas

Starptautiskās kredītreitingu aģentūras "Fitch Group" uzņēmums "Sustainable Fitch" ir apstiprinājis SIA "Rīgas ūdens" plānoto investīciju izmantošanas atbilstību ilgtspējas prasībām, līdz ar to uzņēmums varēs realizēt iecerēto Eiropas zaļo obligāciju emisiju. "Rīgas ūdens" ir pirmais Ziemeļeiropā un tikai viens no pieciem uzņēmumiem Eiropā, kas saņēmis šādu apstiprinājumu. Tas nozīmē, ka piesaistītie līdzekļi no obligāciju piedāvājuma tiks izmantoti klimatam un videi draudzīgu projektu attīstībai, kas atbilst Eiropas Savienības Taksonomijas regulai. Šādi finansēti projekti ne tikai veicina ilgtspējīgu attīstību, bet arī uzlabo pilsētas infrastruktūru un pieejamību kvalitatīviem ūdens resursiem.