Ekonomikas ministrija rosina piešķirt 5,6 miljonus eiro ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā

Desmit no atbalstītajiem projektiem attiecas uz ārvalstu filmu uzņemšanu Latvijā. Tiem plānots atvēlēt 4,9 miljonus eiro. Aptuveni pusi no ārvalstu filmām atvēlētā finansējuma - divus miljonus eiro - plānots novirzīt SIA "Nafta Films" projektiem "Jaunais Staļins" ("Young Stalin"), "Serafima" ("Serafima") un "Nezināmā sieviete" ("Efterkrig"). SIA "Film Angels Studio" plānots 1,24 miljonu eiro atbalsts filmu "Čaula" ("Husk") un "Ar seju dubļos" ("Dirt in your face") uzņemšanai.