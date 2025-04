Sāksies skolēnu reģistrācija dalībai NVA vasaras nodarbinātības pasākumā

Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākums norisināsies no 1. jūnija līdz 31. augustam. Piedalīties pasākumā aicināti skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs vai šogad absolvē šīs izglītības iestādes. Skolēna nodarbinātības ilgums pasākumā var būt no divām nedēļām līdz diviem mēnešiem. Skolēna mēneša atalgojums par pilnu nostrādātu darba laiku būs ne mazāks par valstī noteiktās minimālās algas apmēru – 740 eiro pirms nodokļu nomaksas.