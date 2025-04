"Robot Trolley": inovatīvs risinājums piekabju manevrēšanai pat šaurākajos apstākļos

Bet cik tad tāds radiovadāms kāpurnieks maksā? Atkarībā no modeļa un celtspējas no pusotra līdz 3 tūkstošiem eiro. Vairāk par to var uzzināt herocamper.lv mājaslapas sadaļā "produkti". Relatīvi augstā cena un šķietami ierobežotais pielietojums - jo pļaut zāli vai ganīt govis tas neprot - tomēr nav šķērslis robota noietam, sevišķi ASV, kur viss, ieskaitot kuterus un to piekabes ir liels. Pirmie izpalīgi jau pārdoti arī pie mums.