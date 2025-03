Eksperts: Latvijai ir augsts potenciāls kļūt par ievērojamu loģistikas kompetences centru Eiropā

Mēs varam runāt par loģistikas nozares, kas ir preču transportēšana un uzglabāšana, specifiku Latvijā un par globālām tendencēm. No vienas puses Latvija ir labi adaptējusies starptautiskajā tirgū, tomēr, redzams, ka mums ir uz ko tiekties. Šobrīd vietējā tirgus, ar to es domāju Baltijas valstis, ne tikai Latviju, viens no izteiktākajiem izaicinājumiem ir augsti kvalificētu loģistikas jomas speciālistu trūkums. Mums ir nepieciešami zinoši speciālisti, procesu vadītāji, kas ne tikai nodrošinātu efektīvu loģistikas procesu pārvaldību, bet arī spētu ieviest un brīvi pārvaldīt digitālos risinājumus loģistikā.