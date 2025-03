Latvijas Zivrūpnieku savienība neiepriecina patērētājus: cenas nekļūs lētākas

Tas, kas noteikti ir jāpiemin, ka pār pārtikas ražotājiem šobrīd gāžas pāri milzīga Eiropas birokrātija. Publiskajā telpā skaļi tiek paziņots, ka Eiropa birokrātiju samazinās, bet reālajā dzīvē notiek gluži pretējais. Piemēram, veikalā patērētājs pērk skumbrijas bundžiņu. Ja strādā vietējā tirgū, tad uz bundžiņas etiķetes vari sarakstīt visu, bet, ja eksportē, tad etiķetes informācijas prasības ir neizpildāmas. Vienā bundžiņā tu drīksti ielikt trīs sugu skumbrijas, kas ir pareizi, klientam tas ir jāzina, jāzina arī uzturvērtība, pamatinformācija, vai viņš to var ēst vai nē. Bet kuram interesē zivs nozvejas zona, apakšzona? Ražotājam katrā ziņā visa produkcija ir izsekojama, ja nāk kontrole, tad viss ir redzams. Vai veikalā klientam tas interesē? Varbūt no tūkstoša vienam pircējam. Amerikā to atrisināja ar QR kodu, kuru noskenē un visu informāciju vari redzēt. Mums tas nozīmē, ka, ja produkts ir Latvijas, Lietuvas, Igaunijas tirgum, tad uz vienas etiķetes trīs valodās trīs zivīm visas apakšzonas jāsaraksta - to nevar izdarīt. Mūsu gadījumā tas nozīmē, ka, ja uz vienas etiķetes to visu prasīto informāciju nevar uzlikt, tad man etiķete katrai valstij ir jāsaražo atsevišķi. Tas viss maksā, un šis regulējums spiež ražotājam tērēt vairāk naudas, ko pie normāliem apstākļiem nevajadzētu tērēt. Tādi "mazi nieki" birst visu laiku un šāds birokrātijas vilnis visu laiku gāžas. Šajā laikā būtu jādomā par izmaksu samazināšanu vai vismaz neļaut izmaksām augt, bet Eiropas Savienības birokrātija turpina funkcionēt kā līdz šim.