Stjuartes pastāsta, ko pasažieriem vajadzētu vienmēr ņemt līdzi lidmašīnā

Jā, visticamāk, jums neļaus caur drošības skeneriem iznest lētāk pirktu ūdeni no lielveikala, taču to vienmēr var nopirkt kafejnīcās vai "Duty free" veikalos jau pēc drošības pārbaudes veikšanas, vai arī ieliet no dzeramā ūdens krāna, ja tādi pieejami jūsu izlidošanas lidostā.