No kara plosītās Ukrainas uz Latvijas mežiem

Testētāja profesiju Margarita apguva, sākot darbu LVM. “Testētājs – tas ir cilvēks-kvalitātes zīme,” smej Margarita. Viņa izmēģina programmētāju radītos produktus, lai pārbaudītu, vai funkcionālā ziņā viss darbojas tā, kā tam vajadzētu būt, piemēram, vai viedtelefona lietotnē darbojas poga, kas ļauj pāriet uz mājaslapu, un tamlīdzīgi. It kā sīkumi, bet bez tiem lietotnes pilnvērtīga izmantošana nav iespējama. Pašlaik Margarita jau pāriet uz automātisko testēšanu, kas ir nākamais līmenis pēc funkcionālās testēšanas. Un, ja viņai tagad piedāvātu darbu turpat LVM, taču nu jau ekologa specialitātē, tad, kā atzīst Margarita, nāktos padomāt, ko labāk izvēlēties, jo viņa jau paspējusi ļoti sarast ar pašreizējiem kolēģiem. “Kolektīvs te ir vienkārši burvīgs! Jau pārrunās pirms stāšanās darbā sastapu ļoti jaukus cilvēkus, arī pašas pārrunas noritēja uz pozitīvas nots. Paldies, ka ceļā gadījās cilvēki, kuri man noticēja, ka es spēšu apgūt jaunu profesiju. Komanda, kurā es tagad strādāju, ir best of the best! Visi kolēģi ir jauki un patīkami, visi strādā kā vienota komanda. Vienmēr gatavi palīdzēt, ja kaut ko neesmu sapratusi. Ceru, ka neesmu viņus pievīlusi.”