Bankrotējusī Igaunijas nacionālā lidsabiedrība katru mēnesi maksāja 190 tūkstošus eiro apšaubāmai konsultāciju kompānijai

Kā viņa pauda, joprojām nav zināms, kāpēc tika izveidota sadarbība ar minēto konsultāciju uzņēmumu. "Mēs zinām tikai to, ka netika veikts neviens publiskais iepirkums, kas pats par sevi rada šaubas. Uzraudzības padome nav apspriedusi šo sadarbību, un viens no uzraudzības padomes locekļiem ir konsultāciju firmas partneris. Lai gan šis loceklis oficiāli atkāpās no visiem lēmumiem, pretkorupcijas komisija vēl nav saņēmusi nekādus dokumentārus pierādījumus par to, kā tika izvēlēts partneris, kādi bija nosacījumi, kādas bija iespējas un kam vēl tika prasīti piedāvājumi," sacīja Kovalenko-Kelvarte.